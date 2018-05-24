В Ялте арестован сотрудник ГИБДД, сбивший насмерть женщину и ребенка

Инспектора ГИБДД, который устроил смертельную аварию на загородной трассе в Крыму, взяли под стражу.
В ДТП погибли женщина и ребенок. Еще два человека госпитализированы. Учитывая эти обстоятельства, а также то, что полицейский сел за руль пьяным, суд отправил его в СИЗО.
Против инспектора возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть». Собрать доказательства следователям удалось во многом благодаря записи регистратора.
Камера запечатлела, как лихач на высокой скорости пересек сплошную линию разметки и поехал по встречной. А спустя пару мгновений произошло столкновение. От сильнейшего удара три машины разбросало по дороге. Авария произошла 21 мая.
Против инспектора возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть». Собрать доказательства следователям удалось во многом благодаря записи регистратора.
Камера запечатлела, как лихач на высокой скорости пересек сплошную линию разметки и поехал по встречной. А спустя пару мгновений произошло столкновение. От сильнейшего удара три машины разбросало по дороге. Авария произошла 21 мая.
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