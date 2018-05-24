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    Голикова: задача по снижению уровня бедности вдвое затронет 10 млн человек. Голикова Татьяна, ПМЭФ, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГоликова: задача по снижению уровня бедности вдвое затронет 10 млн человек

    Голикова: задача по снижению уровня бедности вдвое затронет 10 млн человек

    3 комментария
    Голикова: задача по снижению уровня бедности вдвое затронет 10 млн человек

    Голикова: задача по снижению уровня бедности вдвое затронет 10 млн человек

    Голикова: задача по снижению уровня бедности вдвое затронет 10 млн человек

      Задача по снижению уровня бедности вдвое, которую поставил президент, серьезная, и решать ее будет сложно. Об этом в эксклюзивном интервью ведущему НТВ Кириллу Позднякову на полях ПМЭФ-2018 заявила Татьяна Голикова.

      По подсчетам вице-премьера, речь идет о повышении благосостояния примерно 10 млн человек.

      Что касается повышения эффективности социальных расходов, экс-глава Счетной палаты дала понять, что сокращение программ здесь не планируется, но их ревизия возможна. К примеру, в вопросах льгот нужен аккуратный подход. И принцип нуждаемости здесь применяться не должен.

      смотретьТатьяна Голикова: столько сотрудников в системе соцстрахования, возможно, не нужно
      Татьяна Голикова: столько сотрудников в системе соцстрахования, возможно, не нужно
      Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ: «Когда речь идет об адресности, то, в моем понимании, сначала важно понять, какие пособия получает человек, дальше разобраться с тем, насколько они эффективны. В том смысле, что, если пособие составляет 50 или 200 рублей, как в некоторых регионах страны, наверное, здесь есть о чем задуматься. Но это не означает, что этого пособия человека нужно лишить. Это значит, что систему нужно перестроить таким образом, чтобы пособия, которые получает гражданин, были для него более значимы и оказывали влияние на его уровень жизни в том числе».

      Татьяна Голикова: столько сотрудников в системе соцстрахования, возможно, не нужно
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