Голикова: задача по снижению уровня бедности вдвое затронет 10 млн человек

смотреть Татьяна Голикова: столько сотрудников в системе соцстрахования, возможно, не нужно

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По подсчетам вице-премьера, речь идет о повышении благосостояния примерно 10 млн человек.Что касается повышения эффективности социальных расходов, экс-глава Счетной палаты дала понять, что сокращение программ здесь не планируется, но их ревизия возможна. К примеру, в вопросах льгот нужен аккуратный подход. И принцип нуждаемости здесь применяться не должен., заместитель председателя правительства РФ: «Когда речь идет об адресности, то, в моем понимании, сначала важно понять, какие пособия получает человек, дальше разобраться с тем, насколько они эффективны. В том смысле, что, если пособие составляет 50 или 200 рублей, как в некоторых регионах страны, наверное, здесь есть о чем задуматься. Но это не означает, что этого пособия человека нужно лишить. Это значит, что систему нужно перестроить таким образом, чтобы пособия, которые получает гражданин, были для него более значимы и оказывали влияние на его уровень жизни в том числе».