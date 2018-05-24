Музыканты из Jukebox trio исполнят лучшие песни на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

Каждую субботу у телезрителей НТВ есть возможность побывать на закрытом «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гости к Евгению Маргулису придет группа Jukebox trio.
Jukebox trio — трио, выступающее в необычном стиле, который сочетает в себе а капелла и битбокс. Помимо собственных песен, группа создает и кавер-версии мировых хитов. На «Квартирнике» они исполнят лучшие песни специально для зрителей НТВ.
Евгений Маргулис вспомнит историю знакомства с этим коллективом. Разумеется, ведущий не оставит без внимания начало творческого пути группы. Музыканты ответят на вопросы ведущего и поделятся историей о том, как пели в 2004 году в одном из казанских клубов, делая каверы на популярные песни того времени.
В свою очередь Гарри Краулис поведает историю покупки своей первой акустической бас-гитары. Также он расскажет о том, как преподает в вузе вокал, пишет песни и поет в церковном хоре, а Илья Иванов сообщит, как создал второй проект совместно с гитаристом Дмитрием Емельяновым.
Евгений Маргулис спросит музыкантов о том, смогут ли они спеть, если не будет специального оборудования. В ответ Jukebox trio не только поведают историю выступления на разогреве группы Aerosmith, но и продемонстрируют свои умения.
Конечно, не обойдется без сюрпризов: Jukebox trio споют песню «Сакура, катана, сакэ» вместе с хозяином «Квартирника».
Владимир Иванов также вспомнит о том, как ему пришлось записывать саундтреки к мультфильму «Элвин и бурундуки». А хозяин «Квартирника» в ответ расскажет, что озвучил корыто в фильме «Кошмары перед Рождеством».
Евгений Маргулис: «Не буду скрывать: Джукибоксы — мои любимчики. И если у меня появляется возможность с ними еще и спеть, я никогда не отказываюсь. Они — настоящие мастера, казанские соловьи. Да и технически подкованы так, что будьте здрасте! Отменный коллектив с отличным потенциалом».
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с Jukebox trio в ночь с субботы на воскресенье в 00:05.
Евгений Маргулис вспомнит историю знакомства с этим коллективом. Разумеется, ведущий не оставит без внимания начало творческого пути группы. Музыканты ответят на вопросы ведущего и поделятся историей о том, как пели в 2004 году в одном из казанских клубов, делая каверы на популярные песни того времени.
В свою очередь Гарри Краулис поведает историю покупки своей первой акустической бас-гитары. Также он расскажет о том, как преподает в вузе вокал, пишет песни и поет в церковном хоре, а Илья Иванов сообщит, как создал второй проект совместно с гитаристом Дмитрием Емельяновым.
Евгений Маргулис спросит музыкантов о том, смогут ли они спеть, если не будет специального оборудования. В ответ Jukebox trio не только поведают историю выступления на разогреве группы Aerosmith, но и продемонстрируют свои умения.
Конечно, не обойдется без сюрпризов: Jukebox trio споют песню «Сакура, катана, сакэ» вместе с хозяином «Квартирника».
Владимир Иванов также вспомнит о том, как ему пришлось записывать саундтреки к мультфильму «Элвин и бурундуки». А хозяин «Квартирника» в ответ расскажет, что озвучил корыто в фильме «Кошмары перед Рождеством».
Евгений Маргулис: «Не буду скрывать: Джукибоксы — мои любимчики. И если у меня появляется возможность с ними еще и спеть, я никогда не отказываюсь. Они — настоящие мастера, казанские соловьи. Да и технически подкованы так, что будьте здрасте! Отменный коллектив с отличным потенциалом».
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с Jukebox trio в ночь с субботы на воскресенье в 00:05.
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