«Проявление слабости»: постпред РФ при ЕС отреагировал на санкции Киева против МИА «Россия сегодня»

В Москве отреагировали на решение киевских властей внести в санкционный список российские СМИ и телеканалы, относящиеся к МИА «Россия сегодня».
Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов назвал этот шаг украинских властей проявлением слабости. Он высказал мнение, что здравомыслящие украинцы найдут способ обойти блокировку, передает ТАСС.
Владимир Чижов: «Я это расцениваю как проявление слабости, уход всей киевской элиты от конкуренции в информационной сфере, от разговора. Но думаю, что здравомыслящие украинцы, которых, я надеюсь, в этой братской стране большинство, найдут способы, включая современные технические средства, чтобы эти запреты обойти».
В свою очередь председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что на введение санкций против МИА «Россия сегодня» на Украине должны обратить внимание в ОБСЕ.
Михаил Федотов: «На мой взгляд, представитель ОБСЕ по свободе прессы должен обратить внимание на санкции, введенные Украиной в отношении МИА „Россия сегодня“ и агентства „РИА Новости Украина“».
Федотов назвал санкции очередным недружественным шагом в отношении российских СМИ. При этом он так же, как и Чижов, убежден, что блокировка интернет-ресурсов, относящихся к МИА «Россия сегодня», не помешает украинским пользователям получать информацию.
Михаил Федотов: «Это не первые российские СМИ, доступ к которым в Интернете блокируется властями Украины, но те, кто хочет получать информацию, обходят эти блокировки».
В Совфеде также прокомментировали это решение Киева. Так, сенатор Игорь Морозов считает, что Россия должна обратиться во все международные структуры, в том числе в ОБСЕ, парламентские союзы, организации по защите свободы слова, и заявить о недопустимости давления на российские СМИ на Украине. Морозов подчеркнул, что блокировка сайтов МИА «Россия сегодня» на Украине является «нарушением Европейской хартии по защите прав человека и свободы информации», передает РИА Новости.
Сегодня на сайте президента Украины был опубликован обновленный сакнционный список, в который попали МИА «Россия сегодня» и агентство РИА Новости Украина. Украинские провайдеры должны заблокировать доступ к сайтам: «Россиясегодня.рф», Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru. Ограничения установлены сроком на три года.
Киевские власти в последнее время усилили давление на российские СМИ. Так, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис, где работали корреспонденты РИА Новости Украина и провели там обыск, который длился около восьми часов. В тот же день был задержан руководитель этого портала Кирилл Вышинский, его обвинили в госизмене — поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ему грозит 15 лет лишения свободы.
Владимир Чижов: «Я это расцениваю как проявление слабости, уход всей киевской элиты от конкуренции в информационной сфере, от разговора. Но думаю, что здравомыслящие украинцы, которых, я надеюсь, в этой братской стране большинство, найдут способы, включая современные технические средства, чтобы эти запреты обойти».
В свою очередь председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что на введение санкций против МИА «Россия сегодня» на Украине должны обратить внимание в ОБСЕ.
Михаил Федотов: «На мой взгляд, представитель ОБСЕ по свободе прессы должен обратить внимание на санкции, введенные Украиной в отношении МИА „Россия сегодня“ и агентства „РИА Новости Украина“».
Федотов назвал санкции очередным недружественным шагом в отношении российских СМИ. При этом он так же, как и Чижов, убежден, что блокировка интернет-ресурсов, относящихся к МИА «Россия сегодня», не помешает украинским пользователям получать информацию.
Михаил Федотов: «Это не первые российские СМИ, доступ к которым в Интернете блокируется властями Украины, но те, кто хочет получать информацию, обходят эти блокировки».
В Совфеде также прокомментировали это решение Киева. Так, сенатор Игорь Морозов считает, что Россия должна обратиться во все международные структуры, в том числе в ОБСЕ, парламентские союзы, организации по защите свободы слова, и заявить о недопустимости давления на российские СМИ на Украине. Морозов подчеркнул, что блокировка сайтов МИА «Россия сегодня» на Украине является «нарушением Европейской хартии по защите прав человека и свободы информации», передает РИА Новости.
Сегодня на сайте президента Украины был опубликован обновленный сакнционный список, в который попали МИА «Россия сегодня» и агентство РИА Новости Украина. Украинские провайдеры должны заблокировать доступ к сайтам: «Россиясегодня.рф», Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru. Ограничения установлены сроком на три года.
Киевские власти в последнее время усилили давление на российские СМИ. Так, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис, где работали корреспонденты РИА Новости Украина и провели там обыск, который длился около восьми часов. В тот же день был задержан руководитель этого портала Кирилл Вышинский, его обвинили в госизмене — поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ему грозит 15 лет лишения свободы.
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