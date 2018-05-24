Глава Минэнерго пообещал сдерживать рост цен на бензин

Цены на бензин в РФ в 2018 году вырастут выше инфляции, но правительство принимает меры по их сдерживанию, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Александр Новак: «Цена будет несколько выше инфляции, на мой взгляд, но при этом правительство предпринимает меры для того, чтобы снизить давление и не допустить роста цен».
В частности, глава Минэнерго напомнил, что правительство приняло решение о снижении акциза на автомобильный бензин на 3 тысячи на тонну к сегодняшнему уровню, и на 2 тысячи рублей на тонну — на дизельное топливо.
По данным на середину мая, средняя розничная цена бензина в России перевалила за 41 рубль.
Новак также сообщил, что министерство энергетики России повысило свой прогноз по цене нефти на 2018 год 60 долларов за баррель и выше.
В частности, глава Минэнерго напомнил, что правительство приняло решение о снижении акциза на автомобильный бензин на 3 тысячи на тонну к сегодняшнему уровню, и на 2 тысячи рублей на тонну — на дизельное топливо.
По данным на середину мая, средняя розничная цена бензина в России перевалила за 41 рубль.
Новак также сообщил, что министерство энергетики России повысило свой прогноз по цене нефти на 2018 год 60 долларов за баррель и выше.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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