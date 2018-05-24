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    Байкер снял на видео, как его ограбили в бразильской фавеле. Бразилия, кражи и ограбления, криминал, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБайкер снял на видео, как его ограбили в бразильской фавеле

    Байкер снял на видео, как его ограбили в бразильской фавеле

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    Байкер снял на видео, как его ограбили в бразильской фавеле

    Байкер снял на видео, как его ограбили в бразильской фавеле

    Байкер снял на видео, как его ограбили в бразильской фавеле

      О том, что в бразильских фавелах очень опасно находиться даже днем, знают далеко за пределами страны. Но местный мотоциклист Луис Карлос думал, что его уж точно никто не догонит.

      Двое молодых людей, угрожая пистолетом, вынудили мужчину прижаться к обочине и отобрали у него мотоцикл. А когда пострадавший уже убегал, смирившись, что с имуществом придется расстаться, раздался выстрел. Пуля попала в ногу.

      Преступление удалось запечатлеть на видео. Оказалось, что на шлеме 57-летнего мотоциклиста, который стал жертвой гангстеров, работала камера. Луис Карлос, вероятно, не в первый раз передвигался по одному из беднейших районов, где уровень преступности зашкаливает. И надеялся, что ему в случае чего удастся уйти от преследования.

      Раненому байкеру удалось укрыться в автомобиле одного из очевидцев нападения. А его обидчиков уже задержали благодаря видеозаписи.

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