Породниться со звездой: кто пытается нажиться на знаменитых «родственниках»

Как стать братом короля эстрады и заставить в это поверить даже родную мать? Кто еще мечтает породниться со звездой и чьим сыном стать выгоднее всего?
Звезды — тоже люди, и простые человеческие страсти им не чужды. Многие артисты о «киндер-сюрпризах» на стороне могут и не догадываться. Но одни отпрыски своим происхождением не кичатся и пытаются установить контакт с родителем по-тихому. Другие же напротив трубят о родстве на каждом углу и публично требуют признания.
Иван Акимов, PR-специалист: «Все подобные персонажи руководствуются тремя основными темами: это деньги, это слава и это просто клиенты Кащенко в надежде на то, что маленькое отношение имеют к артисту. Они готовы просто горы свернуть, чтобы доказать свое родство».
Внебрачных детей часто называют ошибками молодости. Вот только отвечать за последствия случайных романов и признавать ребенка готовы далеко не все любвеобильные знаменитости. Прежде всего из-за того, что страдает их репутация, особенно, если звезда в браке.
Часто от внезапно появившегося сына или дочери стараются откупиться и уладить все без шумихи. Этим-то и пользуются аферисты, выдающие себя за внебрачных отпрысков артистов и звезд шоу-бизнеса. Чтобы урвать себе лакомый кусочек от богатства их якобы состоятельного родителя, они готовы на любые ухищрения. И порой изобретательность таких детей лейтенанта Шмидта не знает границ.
Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
Иван Акимов, PR-специалист: «Все подобные персонажи руководствуются тремя основными темами: это деньги, это слава и это просто клиенты Кащенко в надежде на то, что маленькое отношение имеют к артисту. Они готовы просто горы свернуть, чтобы доказать свое родство».
Внебрачных детей часто называют ошибками молодости. Вот только отвечать за последствия случайных романов и признавать ребенка готовы далеко не все любвеобильные знаменитости. Прежде всего из-за того, что страдает их репутация, особенно, если звезда в браке.
Часто от внезапно появившегося сына или дочери стараются откупиться и уладить все без шумихи. Этим-то и пользуются аферисты, выдающие себя за внебрачных отпрысков артистов и звезд шоу-бизнеса. Чтобы урвать себе лакомый кусочек от богатства их якобы состоятельного родителя, они готовы на любые ухищрения. И порой изобретательность таких детей лейтенанта Шмидта не знает границ.
Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
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