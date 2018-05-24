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    Роскомнадзор проведет комплексную проверку Facebook и WhatsApp до конца года

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    Роскомнадзор проведет комплексную проверку Facebook и WhatsApp до конца года

    Роскомнадзор проведет комплексную проверку Facebook и WhatsApp до конца года

    Роскомнадзор проведет комплексную проверку соцсети Facebook и мессенджера WhatsApp до декабря 2018 года. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Александр Жаров: «Совершенно точно до декабря 2018 года проведем комплексную проверку компании Facebook и, возможно, мессенджера WhatsApp на территории Российской Федерации на соответствие их действий нашему законодательству, локализации баз данных наших граждан на территории нашей страны, исполнения законов по удалению запрещенной информации».

    После проверки, по его словам, будет принято «решение», передает ТАСС.

    смотретьРоскомнадзор грозит заблокировать Facebook
    Роскомнадзор грозит заблокировать Facebook
    В апреле Александр Жаров заявил, что Роскомнадзор намерен провести проверку компании Facebook, и если компания Цукерберга не локализует данные российских пользователей на территории РФ, то встанет вопрос о блокировке соцсети.

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