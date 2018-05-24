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    На Украине ввели санкции против МИА «Россия сегодня»

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    На Украине ввели санкции против МИА «Россия сегодня»

    На Украине ввели санкции против МИА «Россия сегодня»

    МИА «Россия сегодня» и агентство РИА Новости Украина включены в санкционный список Украины сроком на три года. Таким образом, активы и сайты агентства на территории страны блокируются на этот срок.

    Киев включил в санкционный список МИА «Россия сегодня» и портал РИА Новости Украина, руководитель которого Кирилл Вышинский был арестован и обвинен в госизмене. Кроме того, принято решение заблокировать доступ к сайтам «Россиясегодня.рф», Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru.

    Напомним, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис, где работают журналисты РИА Новости в Киеве. Они парализовали работу корреспондентов. Обыск в редакции длился около восьми часов.

    смотреть«Свободолюбивые» западные СМИ умолчали об аресте Вышинского на Украине
    «Свободолюбивые» западные СМИ умолчали об аресте Вышинского на Украине
    В тот же день был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Киевские власти обвинили его в госизмене — поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Он был арестован без права внесения залога. Вышинскому грозит 15 лет тюрьмы.

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