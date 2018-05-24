Голикова: в стимулировании работодателей оставлять людей старшего возраста нет необходимости

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Вице-премьер напомнила в этой связи про сложившуюся практику неполного рабочего дня для людей в возрасте.Голикова также привела статистику, говорящую об увеличении продолжительности жизни в России, и напомнила об амбициозной задаче довести ее сначала до 78, а затем и до более чем 80 лет. При этом она отметила, что смертность в сельской местности превышает городские показатели на 14,5 процента. Для решения этой проблемы необходимо делать более доступной медико-социальную помощь и социальные услуги на селе, считает вице-премьер. В этом смысле сельская местность пока отстает от городов.