Голикова: в стимулировании работодателей оставлять людей старшего возраста нет необходимости

Дополнительно стимулировать работодателей оставлять на работе людей старшего возраста сейчас не требуется, в России такая практика уже сложилась «ментально и исторически». Такое мнение высказала
вице-премьер по социальной политике в интервью НТВ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, говоря о возможном повышении пенсионного возраста в России.
Вице-премьер напомнила в этой связи про сложившуюся практику неполного рабочего дня для людей в возрасте.
Голикова также привела статистику, говорящую об увеличении продолжительности жизни в России, и напомнила об амбициозной задаче довести ее сначала до 78, а затем и до более чем 80 лет. При этом она отметила, что смертность в сельской местности превышает городские показатели на 14,5 процента. Для решения этой проблемы необходимо делать более доступной медико-социальную помощь и социальные услуги на селе, считает вице-премьер. В этом смысле сельская местность пока отстает от городов.
Голикова также привела статистику, говорящую об увеличении продолжительности жизни в России, и напомнила об амбициозной задаче довести ее сначала до 78, а затем и до более чем 80 лет. При этом она отметила, что смертность в сельской местности превышает городские показатели на 14,5 процента. Для решения этой проблемы необходимо делать более доступной медико-социальную помощь и социальные услуги на селе, считает вице-премьер. В этом смысле сельская местность пока отстает от городов.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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