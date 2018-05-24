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    Мужчина погиб под колесами поезда на станции «Театральная» московского метро

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    Мужчина погиб под колесами поезда на станции «Театральная» московского метро

    Мужчина погиб под колесами поезда на станции «Театральная» московского метро

    Пассажир погиб, упав под прибывающий поезд на «Театральной» станции столичной подземки. Трагический инцидент вызвал сбой в движении.

    Ранее сообщалось, что на станции «Театральная» зеленой ветки произошло ЧП с пассажиром. Мужчина упал на пути перед прибывающим поездом. Как стало известно, он погиб под колесами состава, передает «Интерфакс».

    Алексей Мышляев, руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене: «В 10:55 на станции метро „Театральная“ Замоскворецкой линии метро произошел инцидент с пассажиром. Мужчина упал на рельсы под прибывающий поезд. Машинист применил экстренное торможение, но поезд по инерции наехал на потерпевшего».

    Полицейские вызвали на место медиков. После того как пассажира подняли с путей, они диагностировали его смерть.

    По словам свидетелей происшествия, мужчину никто не толкал на пути. Информация о ЧП была передана в прокуратуру. Между тем движение на Замоскворецкой линии уже восстановлено.

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