Мужчина погиб под колесами поезда на станции «Театральная» московского метро

Пассажир погиб, упав под прибывающий поезд на «Театральной» станции столичной подземки. Трагический инцидент вызвал сбой в движении.
Ранее сообщалось, что на станции «Театральная» зеленой ветки произошло ЧП с пассажиром. Мужчина упал на пути перед прибывающим поездом. Как стало известно, он погиб под колесами состава, передает «Интерфакс».
Алексей Мышляев, руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене: «В 10:55 на станции метро „Театральная“ Замоскворецкой линии метро произошел инцидент с пассажиром. Мужчина упал на рельсы под прибывающий поезд. Машинист применил экстренное торможение, но поезд по инерции наехал на потерпевшего».
Полицейские вызвали на место медиков. После того как пассажира подняли с путей, они диагностировали его смерть.
По словам свидетелей происшествия, мужчину никто не толкал на пути. Информация о ЧП была передана в прокуратуру. Между тем движение на Замоскворецкой линии уже восстановлено.
Алексей Мышляев, руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене: «В 10:55 на станции метро „Театральная“ Замоскворецкой линии метро произошел инцидент с пассажиром. Мужчина упал на рельсы под прибывающий поезд. Машинист применил экстренное торможение, но поезд по инерции наехал на потерпевшего».
Полицейские вызвали на место медиков. После того как пассажира подняли с путей, они диагностировали его смерть.
По словам свидетелей происшествия, мужчину никто не толкал на пути. Информация о ЧП была передана в прокуратуру. Между тем движение на Замоскворецкой линии уже восстановлено.
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