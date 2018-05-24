Голикова сообщила о разных подходах в кабмине к теме пенсионного возраста

Правительство России обсуждает вопрос о повышении пенсионного возраста, однако единой позиции пока нет. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщила
вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова отметила, что есть разные подходы к этой теме, и призвала не забегать вперед.
Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ: «Я бы не стала забегать сейчас вперед. Действительно, этот вопрос сейчас обсуждается. Есть разные подходы к этой теме. Правительство сейчас окончательно не определилось, но мы на эту тему работаем. Как только будет согласованное решение, мы его представим».
При этом Голикова уточнила, что еще не принимала участие в обсуждении вопроса в качестве вице-премьера.
В середине апреля Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, заявил, что решение вопроса о повышении пенсионного возраста уже назрело. При этом, согласно опросам, поднять пенсионный возраст на благо отечественной экономики согласны только 6% граждан.
Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ: «Я бы не стала забегать сейчас вперед. Действительно, этот вопрос сейчас обсуждается. Есть разные подходы к этой теме. Правительство сейчас окончательно не определилось, но мы на эту тему работаем. Как только будет согласованное решение, мы его представим».
При этом Голикова уточнила, что еще не принимала участие в обсуждении вопроса в качестве вице-премьера.
В середине апреля Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, заявил, что решение вопроса о повышении пенсионного возраста уже назрело. При этом, согласно опросам, поднять пенсионный возраст на благо отечественной экономики согласны только 6% граждан.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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