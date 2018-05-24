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    Мужчина застрелил пятерых соседей в якутском селе

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    • Фото: sledcom.ru
    Мужчина застрелил пятерых соседей в якутском селе

    Мужчина застрелил пятерых соседей в якутском селе

    Мужчина застрелил пятерых соседей в якутском селе
  • Фото: sledcom.ru

    • Житель якутского села Булгунняхтах убил пять человек, в том числе одного ребенка, и покончил с собой.

    Как сообщили ТАСС в СУ СК по региону, сейчас на месте ЧП работают следователи и полицейские.

    Из сообщения СУ СК по Республике Саха: «По предварительным данным, житель села Булгунняхтах Хангаласского района Якутии совершил убийство пяти человек, в том числе одного ребенка. Затем он совершил самоубийство».

    По данным местных СМИ, жертвы стрелка были его соседями. Местные жители рассказали, что убийцу они всегда считали психически неустойчивым человеком.

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