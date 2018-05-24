Мужчина застрелил пятерых соседей в якутском селе

Житель якутского села Булгунняхтах убил пять человек, в том числе одного ребенка, и покончил с собой.
Как сообщили ТАСС в СУ СК по региону, сейчас на месте ЧП работают следователи и полицейские.
Из сообщения СУ СК по Республике Саха: «По предварительным данным, житель села Булгунняхтах Хангаласского района Якутии совершил убийство пяти человек, в том числе одного ребенка. Затем он совершил самоубийство».
По данным местных СМИ, жертвы стрелка были его соседями. Местные жители рассказали, что убийцу они всегда считали психически неустойчивым человеком.
Из сообщения СУ СК по Республике Саха: «По предварительным данным, житель села Булгунняхтах Хангаласского района Якутии совершил убийство пяти человек, в том числе одного ребенка. Затем он совершил самоубийство».
По данным местных СМИ, жертвы стрелка были его соседями. Местные жители рассказали, что убийцу они всегда считали психически неустойчивым человеком.
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