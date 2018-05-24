Подросток напал с ножом на сверстника в московской школе

Подросток в ходе конфликта напал с ножом на сверстника в школе на
северо-западе столицы.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, конфликт произошел между двумя 16-летними учениками в школе на Планерной улице.
Из сообщения источника: «Один из них нанес оппоненту непроникающее ножевое ранение».
В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт инцидента. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Из сообщения источника: «Один из них нанес оппоненту непроникающее ножевое ранение».
В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт инцидента. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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