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    Подросток напал с ножом на сверстника в московской школе

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    Подросток напал с ножом на сверстника в московской школе

    Подросток напал с ножом на сверстника в московской школе

    Подросток в ходе конфликта напал с ножом на сверстника в школе на северо-западе столицы.

    Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, конфликт произошел между двумя 16-летними учениками в школе на Планерной улице.

    Из сообщения источника: «Один из них нанес оппоненту непроникающее ножевое ранение».

    В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт инцидента. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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