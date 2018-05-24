«Газпром нефть» стала победителем выездной игры «Брэйн ринг»

Кубок победителя «Брэйн ринга», который прошел на Петербургском международном экономическом форуме, достался команде «Газпром нефти», серебряные медали — у команды «Сбербанка».

В сражении между лидирующими компаниями отечественного бизнеса также участвовали представители ВТБ, ВЭБа и «Ростелекома». Главным судьей состязаний стал бессменный ведущий проекта «Брэйн ринг», известный знаток, телевизионный режиссёр и продюсер Андрей Козлов. В жюри были генеральный директор НТВ Алексей Земский, глава Роскомнадзора Александр Жаров, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян.



Команда-победитель получила специальный Кубок гигантов и приглашения на 25-летие НТВ (телеканалу исполняется четверть века в этом году). Лучшими игроками стали Дмитрий Дмитриев, Сергей Вакуленко и Татьяна Нагих. Они получили специальные призы от НТВ. Часть вопросов для сегодняшней встречи была посвящена истории телеканала.



Смотреть специальный выпуск проекта все желающие могли на сайте НТВ, на нашем Youtube-канале и в соцсетях НТВ, а также на официальном сайте петербургского форума.