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    «Газпром нефть» стала победителем выездной игры «Брэйн ринг»

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    «Газпром нефть» стала победителем выездной игры «Брэйн ринг»

    «Газпром нефть» стала победителем выездной игры «Брэйн ринг»

    Кубок победителя «Брэйн ринга», который прошел на Петербургском международном экономическом форуме, достался команде «Газпром нефти», серебряные медали — у команды «Сбербанка».

    В сражении между лидирующими компаниями отечественного бизнеса также участвовали представители ВТБ, ВЭБа и «Ростелекома». Главным судьей состязаний стал бессменный ведущий проекта «Брэйн ринг», известный знаток, телевизионный режиссёр и продюсер Андрей Козлов. В жюри были генеральный директор НТВ Алексей Земский, глава Роскомнадзора Александр Жаров, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян.

    Команда-победитель получила специальный Кубок гигантов и приглашения на 25-летие НТВ (телеканалу исполняется четверть века в этом году). Лучшими игроками стали Дмитрий Дмитриев, Сергей Вакуленко и Татьяна Нагих. Они получили специальные призы от НТВ. Часть вопросов для сегодняшней встречи была посвящена истории телеканала.

    Смотреть специальный выпуск проекта все желающие могли на сайте НТВ, на нашем Youtube-канале и в соцсетях НТВ, а также на официальном сайте петербургского форума.

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