Артур Смольянинов и Иван Охлобыстин сыграют в новом историческом детективе НТВ «Ростов»

В Ярославле стартовали съемки нового исторического детектива телеканала НТВ «Ростов».

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Действие многосерийной картины, производством которой займется «Киностудия Кит», развернется в 20-х годах прошлого столетия. Это непростое время окончания гражданской войны, когда белогвардейское движение проигрывает битву за Ростов и отступает на юг, оставляя город Красной армии и разрастающейся до невероятных размеров преступности и бандитизму. Главные роли в проекте исполнят Артур Смольянинов, Алексей Барабаш, Софья Ардова, Александр Головин и Иван Охлобыстин.



В центре сюжета — Иван Козырев, Козырь (Артур Смольянинов). В прошлом он — вор-рецидивист, промышлявший в Ростове. Но времена изменились: теперь Козырь принял новую власть и вернулся в город, чтобы «навести порядок». Его назначают начальником вновь сформированного отдела уголовного розыска. Руководство считает, что только Козырев может искоренить преступность в городе, ведь он изнутри знает воровской мир.



Собрав крепких рабочих в свою команду, Козырь начинает борьбу с преступными группировками. Стихийно собранному отделу приходится учиться сыскному делу буквально «на ходу». Они встретятся лицом к лицу с самыми опасными бандами, чтобы отстоять мир и спокойствие в городе.



Павел Дроздов, режиссер-постановщик: «Это фильм о том, что многое в человеческой судьбе зависит от него самого: главный герой делает выбор сознательно, понимая, что идет против своей прошлой жизни. Ему предстоит борьба на грани жизни и смерти, счастья и рока. Фильм о том, что человек учится на своих ошибках, но, к сожалению, ему не всегда дано их исправить. Также одной из главных тем здесь является любовь и чувство мести, как мотор, движущие главным героем».



В кадре зрители увидят трущобы голодного воровского Ростова и остатки былого великолепия эпохи модерна. Масштабные съемки превратят улицы Ярославля, Данилова, Костромы и Тутаева в место встречи преступных банд с первым отделом уголовного розыска советского Ростова.