Илон Маск запустит сервис Pravda для оценки достоверности публикаций в СМИ

Глава SpaceX и Tesla намерен создать сайт, на котором можно будет оценивать публикации СМИ на достоверность и отслеживать фейки.
Об этом плане Илон Маск рассказал на своей странице в Twitter. По его задумке, пользователи смогут выставлять оценки достоверности любой статье, и со временем они получат возможность отслеживать рейтинг надежности каждого журналиста. Он отметил, что собирается назвать этот сервис Pravda.
Илон Маск: «Собираюсь создать сайт, где общественность сможет выставлять оценки относительно достоверности любой статьи и со временем отслеживать рейтинг надежности любого журналиста, редактора и издания. Подумываю назвать его Pravda».
Илон Маск: «Даже если некоторые представители общественности не беспокоятся о рейтинге надежности, журналисты, редакторы и издания будут. Это то, как они определяют себя».
Маск также запустил у себя на странице в Twitter опрос о том, считают ли его подписчики подобный сервис полезным. К моменту написания новости проголосовали более 451 тысячи человек. Притом 87% участников опроса поддержали идею создания сайта Pravda.
Илон Маск также иронично посоветовал журналистам, которые не хотят, чтобы подобная система оценок существовала, написать статью о Pravda и попросить своих читателей голосовать против создания этого сервиса.
Илон Маск: «Собираюсь создать сайт, где общественность сможет выставлять оценки относительно достоверности любой статьи и со временем отслеживать рейтинг надежности любого журналиста, редактора и издания. Подумываю назвать его Pravda».
Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda …— Elon Musk (@elonmusk) 23 мая 2018 г.
Илон Маск: «Даже если некоторые представители общественности не беспокоятся о рейтинге надежности, журналисты, редакторы и издания будут. Это то, как они определяют себя».
Even if some of the public doesn’t care about the credibility score, the journalists, editors & publications will. It is how they define themselves.— Elon Musk (@elonmusk) 23 мая 2018 г.
Маск также запустил у себя на странице в Twitter опрос о том, считают ли его подписчики подобный сервис полезным. К моменту написания новости проголосовали более 451 тысячи человек. Притом 87% участников опроса поддержали идею создания сайта Pravda.
Create a media credibility rating site (that also flags propaganda botnets)— Elon Musk (@elonmusk) 23 мая 2018 г.
Илон Маск также иронично посоветовал журналистам, которые не хотят, чтобы подобная система оценок существовала, написать статью о Pravda и попросить своих читателей голосовать против создания этого сервиса.
If you’re in media & don’t want Pravda to exist, write an article telling your readers to vote against it …— Elon Musk (@elonmusk) 23 мая 2018 г.
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