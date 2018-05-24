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    Илон Маск запустит сервис Pravda для оценки достоверности публикаций в СМИ

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    Илон Маск запустит сервис Pravda для оценки достоверности публикаций в СМИ

    Илон Маск запустит сервис Pravda для оценки достоверности публикаций в СМИ

    Глава SpaceX и Tesla намерен создать сайт, на котором можно будет оценивать публикации СМИ на достоверность и отслеживать фейки.

    Об этом плане Илон Маск рассказал на своей странице в Twitter. По его задумке, пользователи смогут выставлять оценки достоверности любой статье, и со временем они получат возможность отслеживать рейтинг надежности каждого журналиста. Он отметил, что собирается назвать этот сервис Pravda.

    Илон Маск: «Собираюсь создать сайт, где общественность сможет выставлять оценки относительно достоверности любой статьи и со временем отслеживать рейтинг надежности любого журналиста, редактора и издания. Подумываю назвать его Pravda».




    Илон Маск: «Даже если некоторые представители общественности не беспокоятся о рейтинге надежности, журналисты, редакторы и издания будут. Это то, как они определяют себя».




    Маск также запустил у себя на странице в Twitter опрос о том, считают ли его подписчики подобный сервис полезным. К моменту написания новости проголосовали более 451 тысячи человек. Притом 87% участников опроса поддержали идею создания сайта Pravda.




    Илон Маск также иронично посоветовал журналистам, которые не хотят, чтобы подобная система оценок существовала, написать статью о Pravda и попросить своих читателей голосовать против создания этого сервиса.


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