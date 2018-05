Илон Маск запустит сервис Pravda для оценки достоверности публикаций в СМИ

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda … — Elon Musk (@elonmusk) 23 мая 2018 г.

Even if some of the public doesn’t care about the credibility score, the journalists, editors & publications will. It is how they define themselves. — Elon Musk (@elonmusk) 23 мая 2018 г.

Create a media credibility rating site (that also flags propaganda botnets) — Elon Musk (@elonmusk) 23 мая 2018 г.

If you’re in media & don’t want Pravda to exist, write an article telling your readers to vote against it … — Elon Musk (@elonmusk) 23 мая 2018 г.

Об этом плане Илон Маск рассказал на своей странице в Twitter. По его задумке, пользователи смогут выставлять оценки достоверности любой статье, и со временем они получат возможность отслеживать рейтинг надежности каждого журналиста. Он отметил, что собирается назвать этот сервис Pravda.: «Собираюсь создать сайт, где общественность сможет выставлять оценки относительно достоверности любой статьи и со временем отслеживать рейтинг надежности любого журналиста, редактора и издания. Подумываю назвать его Pravda».: «Даже если некоторые представители общественности не беспокоятся о рейтинге надежности, журналисты, редакторы и издания будут. Это то, как они определяют себя».Маск также запустил у себя на странице в Twitter опрос о том, считают ли его подписчики подобный сервис полезным. К моменту написания новости проголосовали более 451 тысячи человек. Притом 87% участников опроса поддержали идею создания сайта Pravda.Илон Маск также иронично посоветовал журналистам, которые не хотят, чтобы подобная система оценок существовала, написать статью о Pravda и попросить своих читателей голосовать против создания этого сервиса.