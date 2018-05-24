Путин поздравил патриарха Кирилла с тезоименитством

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства.
О поздравлении Путиным патриарха сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин: «Ваше пастырское слово учит милосердию, веротерпимости и толерантности, помогает людям находить прочную духовную опору. Сегодня в России, во многом благодаря вашим усилиям, Русская православная церковь стала неотъемлемой частью гражданского общества, фактором стабильности межнациональных и межрелигиозных отношений».
Глава государства отметил, что патриарх Кирилл своей деятельностью на посту предстоятеля Русской православной церкви снискал «огромный авторитет и признание — как в нашей стране, так и за ее пределами».
Особой благодарности, по словам президента РФ, заслуживает высокая просветительская, воспитательная, благотворительная, миротворческая миссия Русской церкви.
Владимир Путин: «Ваше пастырское слово учит милосердию, веротерпимости и толерантности, помогает людям находить прочную духовную опору. Сегодня в России, во многом благодаря вашим усилиям, Русская православная церковь стала неотъемлемой частью гражданского общества, фактором стабильности межнациональных и межрелигиозных отношений».
Глава государства отметил, что патриарх Кирилл своей деятельностью на посту предстоятеля Русской православной церкви снискал «огромный авторитет и признание — как в нашей стране, так и за ее пределами».
Особой благодарности, по словам президента РФ, заслуживает высокая просветительская, воспитательная, благотворительная, миротворческая миссия Русской церкви.
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