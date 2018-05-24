Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
Онлайн на сайте
ПМЭФ-2018: «Брэйн ринг». Спецвыпуск
    •  

    Путин поздравил патриарха Кирилла с тезоименитством

    комментировать

    Путин поздравил патриарха Кирилла с тезоименитством

    Путин поздравил патриарха Кирилла с тезоименитством

    Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства.

    О поздравлении Путиным патриарха сообщила пресс-служба Кремля.

    Владимир Путин: «Ваше пастырское слово учит милосердию, веротерпимости и толерантности, помогает людям находить прочную духовную опору. Сегодня в России, во многом благодаря вашим усилиям, Русская православная церковь стала неотъемлемой частью гражданского общества, фактором стабильности межнациональных и межрелигиозных отношений».

    Глава государства отметил, что патриарх Кирилл своей деятельностью на посту предстоятеля Русской православной церкви снискал «огромный авторитет и признание — как в нашей стране, так и за ее пределами».

    Особой благодарности, по словам президента РФ, заслуживает высокая просветительская, воспитательная, благотворительная, миротворческая миссия Русской церкви.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru