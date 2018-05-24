Роспотребнадзор: российские гостиницы более 700 раз уличили в завышении цен на ЧМ-2018

Роспотребнадзор оштрафовал более чем на 9 миллионов рублей российские гостиницы, которые завышают цены перед чемпионатом мира по футболу.
Как говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства, «совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 9 миллионов рублей».
Из сообщения Роспотребнадзора: «В пользу Роспотребнадзора на текущий момент принято 34 судебных решения».
Уточняется, что было выявлено 738 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 34 случая) и 190 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.
В ведомстве отметили, что «проведено 1560 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1941 дело об административных правонарушениях».
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Из сообщения Роспотребнадзора: «В пользу Роспотребнадзора на текущий момент принято 34 судебных решения».
Уточняется, что было выявлено 738 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 34 случая) и 190 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.
В ведомстве отметили, что «проведено 1560 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1941 дело об административных правонарушениях».
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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