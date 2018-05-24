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    Два человека погибли при столкновении поезда и фуры на севере Италии

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    Два человека погибли при столкновении поезда и фуры на севере Италии

    Два человека погибли при столкновении поезда и фуры на севере Италии

    Два человека погибли при столкновении поезда и фуры, произошедшего близ города Калузо на севере Италии, 18 человек ранены.

    Как передает «Интерфакс», поезд местного значения протаранил фуру с литовскими номерами, которая выехала на железнодорожные пути, когда на семафоре уже загорелся красный свет. В результате столкновения локомотив сошел с рельсов, утащив за собой два из трех вагонов и повалив опоры линии электропередачи.

    Машинист поезда погиб в момент столкновения, еще один человек вскоре скончался в туринской больнице, куда был доставлен на вертолете скорой помощи. По свидетельствам медиков, один из раненых, поступивших в этот госпиталь, находится сейчас в очень тяжелом состоянии.

    На месте ЧП работают пожарные и представители правоохранительных органов Италии. Движение поездов по железной дороге Турин — Ивреа временно остановлено.

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