Гол Овечкина помог «Вашингтону» выйти в финал Кубка Стэнли

«Вашингтон» в гостях обыграл «Тампу» в решающем матче полуфинала плей-офф НХЛ и впервые за 20 лет вышел в финал Кубка Стэнли.

7 НХЛ

Овечкин

хоккей

Седьмой матч полуфинальной серии завершился со счетом 4:0 в пользу «Вашингтона». Счет в матче на второй минуте открыл российский форвард Александр Овечкин, который был признан третьей звездой матча. Результативную передачу на Овечкина сделал еще один россиянин Евгений Кузнецов. Шайба капитана «Вашингтона» вошла в десятку самых быстрых голов в истории седьмых матчей плей-офф.



Гоалми также отметились Андре Бураковски (29, 37) и Никлас Бекстрсм (57). Счет в серии стал 4:3 в пользу «Вашингтона».



Овечкин, Кузнецов и еще один российский Дмитрий Орлов впервые в карьере сыграют в финале Кубка Стэнли.