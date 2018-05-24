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    Гол Овечкина помог «Вашингтону» выйти в финал Кубка Стэнли

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    Гол Овечкина помог «Вашингтону» выйти в финал Кубка Стэнли

    Гол Овечкина помог «Вашингтону» выйти в финал Кубка Стэнли

    Гол Овечкина помог «Вашингтону» выйти в финал Кубка Стэнли
  • Фото: Reuters © 2018

    • «Вашингтон» в гостях обыграл «Тампу» в решающем матче полуфинала плей-офф НХЛ и впервые за 20 лет вышел в финал Кубка Стэнли.

    Седьмой матч полуфинальной серии завершился со счетом 4:0 в пользу «Вашингтона». Счет в матче на второй минуте открыл российский форвард Александр Овечкин, который был признан третьей звездой матча. Результативную передачу на Овечкина сделал еще один россиянин Евгений Кузнецов. Шайба капитана «Вашингтона» вошла в десятку самых быстрых голов в истории седьмых матчей плей-офф.

    Гоалми также отметились Андре Бураковски (29, 37) и Никлас Бекстрсм (57). Счет в серии стал 4:3 в пользу «Вашингтона».

    Овечкин, Кузнецов и еще один российский Дмитрий Орлов впервые в карьере сыграют в финале Кубка Стэнли.

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