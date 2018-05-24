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25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
24 мая, 09:00
ПМЭФ-2018: «Брэйн ринг». Спецвыпуск
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    В Петербурге начинает работу Международный экономический форум. Санкт-Петербург, МВФ, Путин, Япония, экономика и бизнес, ПМЭФ, Макрон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге начинает работу Международный экономический форум

    В Петербурге начинает работу Международный экономический форум

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    В Петербурге начинает работу Международный экономический форум

    В Петербурге начинает работу Международный экономический форум

    В Петербурге начинает работу Международный экономический форум

      В Санкт-Петербурге сегодня открывается Международный экономический форум — главное финансовое событие года.

      В Северную столицу съехались представители 150 стран — более 15 тысяч участников. Уже анонсировано подписание многомиллионных контрактов. Несмотря на ситуацию вокруг дела Скрипалей и американские санкции, участие в форуме подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Японии Синдзо Абэ и глава МВФ Кристин Лагард. В пятницу они будут присутствовать на пленарном заседании, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин.

      На площадке форума уже работает выездная студия НТВ. Эксклюзивные интервью и международные финансовые сенсации смотрите втечение всего форума в эфире телеканала. Все новости ПМЭФ-2018 можно будет узнать здесь. Также организуются прямые трансляции главных событий ПМЭФ-2018, на НТВ.Ru и в соцсетях нашего канала будут оперативно появляться интервью со спикерами.

      Сегодня же в 9 часов утра по московскому времени на сайте НТВ и на нашем канале в YouTube начнется специальный выпуск «Брэйн ринга». Легендарная игра впервые проходит на полях ПМЭФ. В игре будут участвовать топ-менеджеры и работники ведущих российских компаний: «Газпром нефти», «Сбербанка», ВТБ, «Внешэкономбанка» и «Ростелекома». Помогать бессменному ведущему Андрею Козлову будет жюри: генеральный директор НТВ Алексей Земский, глава Роскомнадзора Александр Жаров и ректор Московского авиационного института Михаил Погосян.

      Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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