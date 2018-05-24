В Петербурге начинает работу Международный экономический форум

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Санкт-Петербурге сегодня открывается Международный экономический форум — главное финансовое событие года.
В Северную столицу съехались представители 150 стран — более 15 тысяч участников. Уже анонсировано подписание многомиллионных контрактов. Несмотря на ситуацию вокруг дела Скрипалей и американские санкции, участие в форуме подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Японии Синдзо Абэ и глава МВФ Кристин Лагард. В пятницу они будут присутствовать на пленарном заседании, в котором примет участие президент РФ Владимир Путин.
На площадке форума уже работает выездная студия НТВ. Эксклюзивные интервью и международные финансовые сенсации смотрите втечение всего форума в эфире телеканала. Все новости ПМЭФ-2018 можно будет узнать здесь. Также организуются прямые трансляции главных событий ПМЭФ-2018, на НТВ.Ru и в соцсетях нашего канала будут оперативно появляться интервью со спикерами.
Сегодня же в 9 часов утра по московскому времени на сайте НТВ и на нашем канале в YouTube начнется специальный выпуск «Брэйн ринга». Легендарная игра впервые проходит на полях ПМЭФ. В игре будут участвовать топ-менеджеры и работники ведущих российских компаний: «Газпром нефти», «Сбербанка», ВТБ, «Внешэкономбанка» и «Ростелекома». Помогать бессменному ведущему Андрею Козлову будет жюри: генеральный директор НТВ Алексей Земский, глава Роскомнадзора Александр Жаров и ректор Московского авиационного института Михаил Погосян.
На площадке форума уже работает выездная студия НТВ. Эксклюзивные интервью и международные финансовые сенсации смотрите втечение всего форума в эфире телеканала. Все новости ПМЭФ-2018 можно будет узнать здесь. Также организуются прямые трансляции главных событий ПМЭФ-2018, на НТВ.Ru и в соцсетях нашего канала будут оперативно появляться интервью со спикерами.
Сегодня же в 9 часов утра по московскому времени на сайте НТВ и на нашем канале в YouTube начнется специальный выпуск «Брэйн ринга». Легендарная игра впервые проходит на полях ПМЭФ. В игре будут участвовать топ-менеджеры и работники ведущих российских компаний: «Газпром нефти», «Сбербанка», ВТБ, «Внешэкономбанка» и «Ростелекома». Помогать бессменному ведущему Андрею Козлову будет жюри: генеральный директор НТВ Алексей Земский, глава Роскомнадзора Александр Жаров и ректор Московского авиационного института Михаил Погосян.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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