Завещание Маккейна: о чем пишет в мемуарах самый известный русофоб США

Последнюю книгу тяжело больного раком сенатора Джона Маккейна называют завещанием. О чем поведал миру сенатор, который резче всех высказывался о России и в шестидесятые воевал во Вьетнаме, где его самолет был сбит советским зенитчиком?
Новая книга американского сенатора Джона Маккейна «Беспокойная волна» выходит в свет. И хотя больной раком Маккейн в итоге не смог презентовать свои труды лично, в Вашингтоне их уже назвали чем-то вроде предсмертного завещания Америке.
Вот уже год, как Маккейн в последний раз появлялся на публике. Почти сразу после операции на головном мозге он приехал не Капитолийский холм, чтобы не пропустить голосование по антироссийским санкциям. И в своей книге он продолжает писать о России и о ее президенте.
Из книги «Беспокойная волна»: «Цель Путина — победить не того или иного кандидата или даже партию, а одолеть Запад целиком. Путин — злой человек, он замышляет недоброе. Он намерен уничтожить либеральный миропорядок, возглавляемый США».
Может показаться, что это не мемуары, как позиционирует автор, а сборник гадостей про Россию, но все написанное действительно автобиографично.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Это злость. Но можно понять человека — это же страшный плен в тюрьме. И ненависть там зародилась, ибо Вьетнам был просоветской страной. Поэтому он прекрасно понимал, что это не вьетнамцы его сбили, это советская ракета».
Можно сказать, что советские военные спасли Маккейна. Когда вьетнамцы сбивали американских летчиков во время войны в шестидесятых, их просто забивали мотыгами. Маккейн попал в госпиталь, где его выходили.
Выпущенная советским зенитчиком Юрием Трушечкиным ракета прилетела в хвост истребителя Макккейна, а попади она в тогда кабину, история Америки, в которой есть отставной капитан, дважды участвовавший в выборах президента США, была бы другой.
В Конгресс Маккейн попал при Рейгане и сразу стал одним из самых влиятельных политиков. Им восхищались демократы Билл Клинтон и Барак Обама, старший и младший Буши прислушивались к его мнению. Трампа семья Маккейна заранее не пригласила на похороны сенатора, но в книге он критикует его подозрительно мало.
Сергей Михеев, политолог: «Наверное, можно анализировать его мнение не как даже личное, а как части американского общества и политического класса. Действительно, в этом политическом классе доминирующее влияние имеют люди, которые испытывают такую иррациональную необъяснимую ненависть к России».
Фил Батлер, политолог: «Я думаю, этот человек никогда не шутит в плане угроз. У Маккейна всегда какая-то фобия. Если происходят международные кризисы, как на украине или в Сирии, у него однозначный ответ — это бомбить врага. Убивать всех и уничтожать».
За примером далеко ходить не нужно — Югославия, Южная Осетия, Ирак, Ливия и Сирия — Маккейн не только взял под свое ястребиное крыло все эти интервенции, но даже грозил российскому президенту судьбой Каддафи и не стеснялся позировать с террористами. А на Украине он был едва ли не главным куратором революции.
Елена Бойко, журналистка, политолог: «На самом деле он преследовал единственную цель — сделать из Украины анти-Россию. Дело в том, что дела мерзавцев гораздо более долговечны, чем дела добрый людей. У мерзавцев всегда были последователи. Поэтому дело Маккейна, к сожалению, живо и будет жить».
Возможно, с уходом из большой политики Макейна лед между Москвой и Вашингтоном и не расстает. Но тут стоит процитировать уже Дональда Трампа: «Мне нравятся люди, которые не попадали в плен».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Петрушко.
Вот уже год, как Маккейн в последний раз появлялся на публике. Почти сразу после операции на головном мозге он приехал не Капитолийский холм, чтобы не пропустить голосование по антироссийским санкциям. И в своей книге он продолжает писать о России и о ее президенте.
Из книги «Беспокойная волна»: «Цель Путина — победить не того или иного кандидата или даже партию, а одолеть Запад целиком. Путин — злой человек, он замышляет недоброе. Он намерен уничтожить либеральный миропорядок, возглавляемый США».
Может показаться, что это не мемуары, как позиционирует автор, а сборник гадостей про Россию, но все написанное действительно автобиографично.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Это злость. Но можно понять человека — это же страшный плен в тюрьме. И ненависть там зародилась, ибо Вьетнам был просоветской страной. Поэтому он прекрасно понимал, что это не вьетнамцы его сбили, это советская ракета».
Можно сказать, что советские военные спасли Маккейна. Когда вьетнамцы сбивали американских летчиков во время войны в шестидесятых, их просто забивали мотыгами. Маккейн попал в госпиталь, где его выходили.
Выпущенная советским зенитчиком Юрием Трушечкиным ракета прилетела в хвост истребителя Макккейна, а попади она в тогда кабину, история Америки, в которой есть отставной капитан, дважды участвовавший в выборах президента США, была бы другой.
В Конгресс Маккейн попал при Рейгане и сразу стал одним из самых влиятельных политиков. Им восхищались демократы Билл Клинтон и Барак Обама, старший и младший Буши прислушивались к его мнению. Трампа семья Маккейна заранее не пригласила на похороны сенатора, но в книге он критикует его подозрительно мало.
Сергей Михеев, политолог: «Наверное, можно анализировать его мнение не как даже личное, а как части американского общества и политического класса. Действительно, в этом политическом классе доминирующее влияние имеют люди, которые испытывают такую иррациональную необъяснимую ненависть к России».
Фил Батлер, политолог: «Я думаю, этот человек никогда не шутит в плане угроз. У Маккейна всегда какая-то фобия. Если происходят международные кризисы, как на украине или в Сирии, у него однозначный ответ — это бомбить врага. Убивать всех и уничтожать».
За примером далеко ходить не нужно — Югославия, Южная Осетия, Ирак, Ливия и Сирия — Маккейн не только взял под свое ястребиное крыло все эти интервенции, но даже грозил российскому президенту судьбой Каддафи и не стеснялся позировать с террористами. А на Украине он был едва ли не главным куратором революции.
Елена Бойко, журналистка, политолог: «На самом деле он преследовал единственную цель — сделать из Украины анти-Россию. Дело в том, что дела мерзавцев гораздо более долговечны, чем дела добрый людей. У мерзавцев всегда были последователи. Поэтому дело Маккейна, к сожалению, живо и будет жить».
Возможно, с уходом из большой политики Макейна лед между Москвой и Вашингтоном и не расстает. Но тут стоит процитировать уже Дональда Трампа: «Мне нравятся люди, которые не попадали в плен».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Петрушко.
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