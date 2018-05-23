Взрыв газа прогремел в жилой пятиэтажке в Перми

Четыре человека попали в больницу после взрыва газа в жилом доме в Перми.
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Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа, который произошел в среду вечером в жилом доме в Перми. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах города.
Источник: «Взрыв газа произошел на втором этаже пятиэтажного жилого дома №51 на улице Архитектора Свиязева. По предварительным данным, пострадали четыре человека, госпитализированы с ожогами средней степени тяжести».
Вслед за взрывом в доме начался пожар. Он был оперативно потушен. Несущие конструкции дома повреждены не были, уточнили спасатели.
Источник: «Взрыв газа произошел на втором этаже пятиэтажного жилого дома №51 на улице Архитектора Свиязева. По предварительным данным, пострадали четыре человека, госпитализированы с ожогами средней степени тяжести».
Вслед за взрывом в доме начался пожар. Он был оперативно потушен. Несущие конструкции дома повреждены не были, уточнили спасатели.
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