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    Взрыв пиротехники разрушил дома и убил четырех человек в Испании

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    • Фото: Reuters © 2018, Miguel Vidal
    Взрыв пиротехники разрушил дома и убил четырех человек в Испании

    Взрыв пиротехники разрушил дома и убил четырех человек в Испании

    Взрыв пиротехники разрушил дома и убил четырех человек в Испании
  • Фото: Reuters © 2018, Miguel Vidal

    • Мощный взрыв прогремел на складе пиротехники в провинции Понтеведра на северо-западе Испании.

    Жертвами взрыва стали как минимум четыре человека. Еще 26, в том числе семь детей, получили ранения.

    Кроме того, мощный взрыв повредил близлежащие здания и автомобили. В домах, расположенных в нескольких километрах от места взрыва, были разбиты стекла. Как отмечают местные жители, сейчас район ЧП больше напоминает зону боевых действий.





    Власти выясняют причину и обстоятельства взрыва. По предварительным данным, склад пиротехники был незаконным и располагался в одном из частных домов, передает CRTVG.

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