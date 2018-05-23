Взрыв пиротехники разрушил дома и убил четырех человек в Испании

Мощный взрыв прогремел на складе пиротехники в провинции Понтеведра на
северо-западе Испании.
Жертвами взрыва стали как минимум четыре человека. Еще 26, в том числе семь детей, получили ранения.
Кроме того, мощный взрыв повредил близлежащие здания и автомобили. В домах, расположенных в нескольких километрах от места взрыва, были разбиты стекла. Как отмечают местные жители, сейчас район ЧП больше напоминает зону боевых действий.
Власти выясняют причину и обстоятельства взрыва. По предварительным данным, склад пиротехники был незаконным и располагался в одном из частных домов, передает CRTVG.
Кроме того, мощный взрыв повредил близлежащие здания и автомобили. В домах, расположенных в нескольких километрах от места взрыва, были разбиты стекла. Как отмечают местные жители, сейчас район ЧП больше напоминает зону боевых действий.
Habilitan un punto de atención para afectados pola explosión de Tui no Centro Cultural de Guillarei. Así quedou a zona 👇— TVG (@TVGalicia) 23 мая 2018 г.
Toda a información aquí: https://t.co/EqHZWeVtTE pic.twitter.com/dtBsRnsgmQ
Os veciños din que a zona afectada pola explosión de Tui parece unha «zona de guerra», como ben demostran estas imaxes 👉 https://t.co/EqHZWeVtTE #Tui #Explosiontui pic.twitter.com/a7Re8R2M0C— TVG (@TVGalicia) 23 мая 2018 г.
Власти выясняют причину и обстоятельства взрыва. По предварительным данным, склад пиротехники был незаконным и располагался в одном из частных домов, передает CRTVG.
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