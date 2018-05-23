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    В Нижнем Новгороде насильник одурманил и запер в гараже 18-летнюю девушку

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    • Фото: nnovgorod.sledcom.ru
    В Нижнем Новгороде насильник одурманил и запер в гараже <nobr>18-летнюю</nobr> девушку

    В Нижнем Новгороде насильник одурманил и запер в гараже 18-летнюю девушку

    В Нижнем Новгороде насильник одурманил и запер в гараже <nobr>18-летнюю</nobr> девушку
  • Фото: nnovgorod.sledcom.ru

    • В Нижнем Новгороде арестовали мужчину, который похитил и надругался над 18-летней девушкой.

    Жертву насильника обнаружили в одном из гаражей Автозаводского района. Пострадавшая девушка находилась под воздействием сильнодействующих препаратов.

    Освобожденную из плена 18-летнюю девушку доставили в больницу. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

    По подозрению в изнасиловании девушки уже задержан и арестован безработный местный житель 1974 года рождения. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщили в нижегородском управлении СК.

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