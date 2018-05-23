В Петербург привезли скульптурные метаморфозы Сальвадора Дали

Музей современного искусства «Эрарта» открывает уникальную выставку скульптур самого знаменитого сюрреалиста.

Сальвадор Дали всегда стремился выйти за границы холста и представить свое видение мира в трехмерном пространстве. И в каждой работе отображены основные композиции его полотен. Трехметровый космический слон на тонких ногах из «Искушения святого Антония» или любимый персонаж художника — кэрролловская Алиса из страны чудес с розочками на голове. А самый узнаваемый образ Дали — мягкие часы — встречаются даже в его интерпретации Венеры Милосской, разделенной пополам.



Организаторы выстроили целый сад с деревьями, где поют соловьи. Это поможет гостям выставки почувствовать игру великого мистификатора и понять, почему же время, по его мнению, — не жесткое, но господствующее, вездесущее и благородное.



Алекс Доппиа, управляющий директор музея Dali Universe: «Конечно, именно Дали выступал в роли художника- создателя. Он был в известном смысле первым концептуалистом. Для них важна идея. И Дали как раз был создателем первоначальной идеи. Если мы возьмем в наши дни, например, Джеффа Кунса, он придумывает первоначальную идею, концепцию и, уже отталкиваясь от концепции, кто-то делает арт-объект. То же самое и с Дали. Он мог работать с воском, с гипсом. Он создавал первоначальное нечто — исходный макет, образец и уже далее передавал его мастерам на отливку».



Скульптуры Сальвадора Дали в Петербург привез коллекционер Беньямино Леви. Он был знаком с художником, приобретал некоторые его работы и даже заказывал новые. Но договориться оказывалось не так просто. Мистификатор и в житейских вопросах оставался верен своим чудным убеждениям.