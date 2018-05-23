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    Здание музея «Невский пятачок» пытаются продать онлайн. Великая Отечественная война, Ленинградская область, блокада Ленинграда, выставки и музеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗдание музея «Невский пятачок» пытаются продать онлайн

    Здание музея «Невский пятачок» пытаются продать онлайн

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    Здание музея «Невский пятачок» пытаются продать онлайн

    Здание музея «Невский пятачок» пытаются продать онлайн

    Здание музея «Невский пятачок» пытаются продать онлайн

      Музей «Невский пятачок» может вновь оказаться на улице. Помещения, в которых располагается экспозиция, в очередной раз выставлены на продажу. Информация размещена не только на официальном портале проведения торгов, но и на сайте бесплатных объявлений.

      Данное обстоятельство весьма встревожило сотрудников музея. Они обеспокоены, что здание в поселке Невская Дубровка перейдет в частную собственность. Тем более что чиновники областного правительства заявку на участие в торгах до сих пор не подали.

      Хотя в феврале, когда вопрос о выселении музея встал особенно остро, губернатор Александр Дрозденко распорядился выкупить здание. Кстати, в администрации поселения ничего незаконного в действиях не видят. Торги проводят в соответствии с законом, объявление размещено для привлечения внимания. А правительство 47-го региона пока о своем участии в выкупе не заявило.

      Помимо выкупа этой площади чиновники также рассматривали вариант перевода музея в отдельное помещение. Речь идет о доме культуры, который начнут строить в 2019 году.

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