Верховный суд разрешил строить «Планетоград» рядом с Пулковской обсерваторией

В нашумевшем деле о возведении жилого комплекса на юге Петербурга произошел кардинальный поворот.
Верховный суд РФ признал законной застройку территории рядом с Пулковской обсерваторией. Решение вступает в силу с этого дня. А это значит, что работы на строительной площадке могут возобновиться сегодня.
Напомним: разрешение о возведении домов в трехкилометровой парковой зоне обсерватории оспаривали активисты. По их мнению, бумаги были выданы с нарушениями закона. А такое соседство может поставить под угрозу астрономические наблюдения.
И сейчас защитники обсерватории, однажды уже одержавшие победу в Петербургском горсуде, намерены обжаловать решение и даже в очередной раз задумались о проведении референдума.
Напомним: разрешение о возведении домов в трехкилометровой парковой зоне обсерватории оспаривали активисты. По их мнению, бумаги были выданы с нарушениями закона. А такое соседство может поставить под угрозу астрономические наблюдения.
И сейчас защитники обсерватории, однажды уже одержавшие победу в Петербургском горсуде, намерены обжаловать решение и даже в очередной раз задумались о проведении референдума.
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