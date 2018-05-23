Мост <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мост 16+
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
24 мая, 09:00
ПМЭФ-2018: «Брэйн ринг». Спецвыпуск
    •  
    Верховный суд разрешил строить «Планетоград» рядом с Пулковской обсерваторией. Санкт-Петербург, астрономия, строительство, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВерховный суд разрешил строить «Планетоград» рядом с Пулковской обсерваторией

    Верховный суд разрешил строить «Планетоград» рядом с Пулковской обсерваторией

    комментировать

    Верховный суд разрешил строить «Планетоград» рядом с Пулковской обсерваторией

    Верховный суд разрешил строить «Планетоград» рядом с Пулковской обсерваторией

      В нашумевшем деле о возведении жилого комплекса на юге Петербурга произошел кардинальный поворот.

      Верховный суд РФ признал законной застройку территории рядом с Пулковской обсерваторией. Решение вступает в силу с этого дня. А это значит, что работы на строительной площадке могут возобновиться сегодня.

      Напомним: разрешение о возведении домов в трехкилометровой парковой зоне обсерватории оспаривали активисты. По их мнению, бумаги были выданы с нарушениями закона. А такое соседство может поставить под угрозу астрономические наблюдения.

      И сейчас защитники обсерватории, однажды уже одержавшие победу в Петербургском горсуде, намерены обжаловать решение и даже в очередной раз задумались о проведении референдума.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru