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    Спасатели провели мастер-классы для вожатых летних лагерей. дети и подростки, отдых и досуг. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпасатели провели мастер-классы для вожатых летних лагерей

    Спасатели провели мастер-классы для вожатых летних лагерей

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    Спасатели провели <nobr>мастер-классы</nobr> для вожатых летних лагерей

    Спасатели провели мастер-классы для вожатых летних лагерей

    Спасатели провели <nobr>мастер-классы</nobr> для вожатых летних лагерей

      Вожатые летних детских лагерей сегодня проходили огонь и воду. Для них в преддверии школьных каникул организовали мастер-классы по безопасности. На них учат правильно действовать на пожаре, спасать утопающих и оказывать первую помощь.

      В вопросах безопасности главное — внимание. Поэтому будущие вожатые перед мастер-классом сразу получили тестовое задание: описать путь, которым они пришли в актовый зал и указать, где находятся входы и выходы. Ответ получился не очень убедительный, хотя в здании МЧС все таблички-указатели на месте. Преподаватели говорят, это потому, что сегодня молодые люди обычно ходят, уткнувшись в телефон.

      Теперь им предстоит научиться сразу многим вещам: например, пользоваться огнетушителем и правильно бросать спасательный круг. Но главное все же, отмечают старшие наставники, научить их, вчерашних детей ответственности. Ведь как иначе они смогут работать с еще более безответственными детьми?

      Арина Бычкова: вожатая: «Мы сами были детьми и знаем, что дети не любят, когда им указывают. Да и указывать надо так, чтобы они не поняли, что им указывают».

      В ближайшее время вожатые разъедутся по разным регионам, где им еще предстоят тренировки на конкретных местных условиях. У МЧС разработана целая операция «Отдых».

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.

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