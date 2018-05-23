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    ФСБ обезвредила группу вербовщиков ИГИЛ в Калининградской области

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    ФСБ обезвредила группу вербовщиков ИГИЛ в Калининградской области

    ФСБ обезвредила группу вербовщиков ИГИЛ в Калининградской области

    В Калининградской области обезвредили террористическую ячейку, члены которой поддерживали связи с боевиками в Сирии.

    Всего были задержаны восемь выходцев из республик Средней Азии, причастных к деятельности террористического сообщества «Джамаат Таухид валь-Джихад» — подразделения группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ). Злоумышленники проводили вербовочную работу, а также через закрытые каналы, в том числе в Telegram, поддерживали связь с боевиками в Сирии.

    Во время обысков у задержанных изъяты пропагандистские видеоматериалы террористов, а также банковские карты, которые могли использоваться в преступной деятельности.

    Как сообщили в управлении ФСБ по Калининградской области, двоим задержанным грозит ответственность по статье о вербовке в террористические организации. В отношении еще троих могут возбудить дела о несообщении о преступлении. Остальных же выдворят из России, передает РИА Новости.

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