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    Путин посетил юношеский турнир по дзюдо памяти своего тренера Рахлина. Путин, Санкт-Петербург, дзюдо, единоборства, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин посетил юношеский турнир по дзюдо памяти своего тренера Рахлина

    Путин посетил юношеский турнир по дзюдо памяти своего тренера Рахлина

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    Путин посетил юношеский турнир по дзюдо памяти своего тренера Рахлина

    Путин посетил юношеский турнир по дзюдо памяти своего тренера Рахлина

    Путин посетил юношеский турнир по дзюдо памяти своего тренера Рахлина

      Президент России Владимир Путин посетил детский турнир по дзюдо в память о своем тренере Анатолии Рахлине, который 11 лет был наставником будущего президента. За медали боролись более 300 спортсменов из разных стран мира.

      Имя Анатолия Рахлина часто упоминалось с приставкой «личный тренер президента», но заслуженным его считают потому, что он много сделал для развития российской школы дзюдо. Чтобы юные мальчишки и девчонки добивались хороших результатов. Заслуги тренера сегодня отметил его самый главный ученик.

      Владими Путин, президент России: «Благодаря усилиям таких людей, как он, его соратников, массовый спорт в нашей стране успешно развивается. Потому что и Анатолий Семенович Рахлин и все те люди, которые вместе с ним годами работают с девчонками и мальчишками, помогают развивать спорт в нашей стране».

      У Анатолия Рахлина Путин занимался в спортивной школе «Турбостроитель». На фотографиях того времени начинающий спортсмен делает захваты и выполняет подсечки. Сегодня авторов победных приемов ждала двойная награда — медаль и дружеское рукопожатие президента.

      Сам Владимир Путин не раз говорил: дзюдо не просто единоборство, но и философия, которой он следует и в политике. На предстоящем Петербургском экономическом форуме от главы государства ждут как раз политических приемов. Переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном вполне могут стать своеобразным единоборством, отмечает корреспондент НТВ Николай Булкин.

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