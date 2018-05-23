Путин посетил юношеский турнир по дзюдо памяти своего тренера Рахлина

Президент России Владимир Путин посетил детский турнир по дзюдо в память о своем тренере Анатолии Рахлине, который 11 лет был наставником будущего президента. За медали боролись более 300 спортсменов из разных стран мира.

Имя Анатолия Рахлина часто упоминалось с приставкой «личный тренер президента», но заслуженным его считают потому, что он много сделал для развития российской школы дзюдо. Чтобы юные мальчишки и девчонки добивались хороших результатов. Заслуги тренера сегодня отметил его самый главный ученик.



Владими Путин, президент России: «Благодаря усилиям таких людей, как он, его соратников, массовый спорт в нашей стране успешно развивается. Потому что и Анатолий Семенович Рахлин и все те люди, которые вместе с ним годами работают с девчонками и мальчишками, помогают развивать спорт в нашей стране».



У Анатолия Рахлина Путин занимался в спортивной школе «Турбостроитель». На фотографиях того времени начинающий спортсмен делает захваты и выполняет подсечки. Сегодня авторов победных приемов ждала двойная награда — медаль и дружеское рукопожатие президента.



Сам Владимир Путин не раз говорил: дзюдо не просто единоборство, но и философия, которой он следует и в политике. На предстоящем Петербургском экономическом форуме от главы государства ждут как раз политических приемов. Переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном вполне могут стать своеобразным единоборством, отмечает корреспондент НТВ Николай Булкин.