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    Виктор Зубков награжден премией Фонда единства православных народов. награды и премии, православие, религия, РПЦ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВиктор Зубков награжден премией Фонда единства православных народов

    Виктор Зубков награжден премией Фонда единства православных народов

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    Виктор Зубков награжден премией Фонда единства православных народов

    Виктор Зубков награжден премией Фонда единства православных народов

    Виктор Зубков награжден премией Фонда единства православных народов

      Сегодня в Храме Христа Спасителя вручали международные премии Фонда единства православных народов.

      В этот раз среди награжденных — патриарх Сербский Ириней и глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. На церемонии патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил их большой вклад в развитие христианских ценностей, в частности, в восстановлении храмов. Так, при поддержке Зубкова удалось отреставрировать древнюю православную святыню — Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в Подмосковье.

      Виктор Зубков, председатель совета директоров ПАО «Газпром»: «В отдельные дни на восстановлении храма работали более полутора тысяч человек, и вот эта большая грандиозная работа была проведена буквально за восемь лет. Такие темпы, конечно, вряд ли есть где-то еще при восстановлении такого громадного ансамбля, как Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь».

      Премия вручалась уже в 18-й раз. Ее лауреатами в прошлом году были президент Македонии Георге Иванов и мэр Москвы Сергей Собянин.

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