Виктор Зубков награжден премией Фонда единства православных народов

Сегодня в Храме Христа Спасителя вручали международные премии Фонда единства православных народов.

В этот раз среди награжденных — патриарх Сербский Ириней и глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. На церемонии патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил их большой вклад в развитие христианских ценностей, в частности, в восстановлении храмов. Так, при поддержке Зубкова удалось отреставрировать древнюю православную святыню — Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в Подмосковье.



Виктор Зубков, председатель совета директоров ПАО «Газпром»: «В отдельные дни на восстановлении храма работали более полутора тысяч человек, и вот эта большая грандиозная работа была проведена буквально за восемь лет. Такие темпы, конечно, вряд ли есть где-то еще при восстановлении такого громадного ансамбля, как Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь».



Премия вручалась уже в 18-й раз. Ее лауреатами в прошлом году были президент Македонии Георге Иванов и мэр Москвы Сергей Собянин.