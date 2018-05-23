Юлия Скрипаль отказалась от помощи российских дипломатов

Дочь
экс-полковника ГРУ Юлия Скрипаль выступила с заявлением по поводу своего отравления и дальнейших планов.
Юлия Скрипаль, находясь в Лондоне, говорила на русском языке, а затем передала Reuters рукописный перевод своего заявления на английский. Она заявила, что отравление, которое она называет попыткой убийства, перевернуло ее жизнь с ног на голову, а восстановление было долгим и очень болезненным.
Юлия Скрипаль: «Я прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам нужно время, чтобы восстановиться после всего, что случилось. Я благодарна за предложения помощи от российского посольства, но в данный момент не хочу прибегать к услугам российских дипломатов».
Что касается возвращения в Россию, то, по словам Скрипаль, она надеется на это «в дальнейшем». Сейчас же она намерена заботиться о своем отце до его полного выздоровления.
Напомним, работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городке Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль был выписан из больницы, его дочь Юлия вышла из больницы месяцем ранее. Однако на публике они так и не появлялись. Лондон при этом категорически отказывается от сотрудничества с Москвой в расследовании случившегося и не допускает российских представителей к Скрипалям.
Юлия Скрипаль: «Я прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам нужно время, чтобы восстановиться после всего, что случилось. Я благодарна за предложения помощи от российского посольства, но в данный момент не хочу прибегать к услугам российских дипломатов».
Что касается возвращения в Россию, то, по словам Скрипаль, она надеется на это «в дальнейшем». Сейчас же она намерена заботиться о своем отце до его полного выздоровления.
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