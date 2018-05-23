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    Устроивший смертельное ДТП экс-студент МГИМО получил 2 года колонии

    2 комментария

    Устроивший смертельное ДТП экс-студент МГИМО получил 2 года колонии

    Устроивший смертельное ДТП <nobr>экс-студент</nobr> МГИМО получил 2 года колонии

    Дорогомиловский суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы бывшего студента МГИМО Аркадия Смелова, обвиняемого по делу о ДТП на Кутузовском проспекте.

    Аркадий Смелов был признан виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении, сообщил РИА Новости адвоката Дмитрий Рощин.

    При этом отношении находившейся за рулем автомобиля Юлии Дубовцевой уголовное преследование было прекращено.

    смотретьМажорка на Mercedes могла сбить байкера из-за пьяного друга
    Мажорка на Mercedes могла сбить байкера из-за пьяного друга
    Авария на западе Москвы произошла летом прошлого года. На Кутузовском проспекте Mercedes сбил байкера Аркадия Дымова. В результате полученных травм мотоциклист скончался. Сначала задержали 20-летнего студента МГИМО Аркадия Смелова, но потом выяснилось, что за рулем находилась Юлия Дубовцева — дочь крупного бизнесмена. Во время движения пара поссорилась, пьяный Смелов стал отнимать и выкручивать руль у Дубовцевой, что привело к ДТП и гибели мотоциклиста.

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