Устроивший смертельное ДТП экс-студент МГИМО получил 2 года колонии

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы бывшего студента МГИМО Аркадия Смелова, обвиняемого по делу о ДТП на Кутузовском проспекте.
Аркадий Смелов был признан виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении, сообщил РИА Новости адвоката Дмитрий Рощин.
При этом отношении находившейся за рулем автомобиля Юлии Дубовцевой уголовное преследование было прекращено.
Авария на западе Москвы произошла летом прошлого года. На Кутузовском проспекте Mercedes сбил байкера Аркадия Дымова. В результате полученных травм мотоциклист скончался. Сначала задержали 20-летнего студента МГИМО Аркадия Смелова, но потом выяснилось, что за рулем находилась Юлия Дубовцева — дочь крупного бизнесмена. Во время движения пара поссорилась, пьяный Смелов стал отнимать и выкручивать руль у Дубовцевой, что привело к ДТП и гибели мотоциклиста.
При этом отношении находившейся за рулем автомобиля Юлии Дубовцевой уголовное преследование было прекращено.
Авария на западе Москвы произошла летом прошлого года. На Кутузовском проспекте Mercedes сбил байкера Аркадия Дымова. В результате полученных травм мотоциклист скончался. Сначала задержали 20-летнего студента МГИМО Аркадия Смелова, но потом выяснилось, что за рулем находилась Юлия Дубовцева — дочь крупного бизнесмена. Во время движения пара поссорилась, пьяный Смелов стал отнимать и выкручивать руль у Дубовцевой, что привело к ДТП и гибели мотоциклиста.
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