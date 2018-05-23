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    Глава Госдепа заявил о желании США сорвать поставку С-400 Турции

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    Глава Госдепа заявил о желании США сорвать поставку С-400 Турции

    Глава Госдепа заявил о желании США сорвать поставку <nobr>С-400</nobr> Турции

    Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон пытается помешать Турции купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

    Помпео подчеркнул, что пока комплексы не поставлены, и выразил надежду на то, что их никогда не будет у Турции.

    Майк Помпео, госсекретарь США: «Мы продолжаем работать над тем, чтобы Турция не приобрела С-400. Я полагаю, что они пока этого не сделали, и надеемся, они никогда их не приобретут».

    Также глава Госдепа, выступая в Конгрессе, заявил, что Турция должна оставаться в НАТО, но ее действия должны изменяться, чтобы соответствовать политике Альянса, передает РИА Новости.

    Напомним, в конце июля прошлого года стало известно, что Анкара и Москва подписали определенные документы в рамках соглашения о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В конце сентября стало известно, что контракт вступил в действие, а Россия уже получила от Турции аванс. В середине марта Сергей Лавров сообщил, что Анкара обратилась к Москве с просьбой ускорить процесс поставки С-400, и отметил, что эта просьба будет выполнена.

    При этом в Вашингтоне называли «проблемой покупку Турцией российских С-400». В частности, отмечалось, что Турция
    может попасть под ограничительные меры в рамках закона США «О противодействии противникам Америки через санкции». Эрдоган же отвечал, что не понимает беспокойства Вашингтона.

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