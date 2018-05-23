МИД РФ призвал Киев «перестать отыгрываться на жителях Донбасса за свои провалы»

В МИД РФ выразили обеспокоенность в связи с ожесточенными столкновениями в районе Горловки.
Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на то, что в последние дни в Донбассе наблюдается самая серьезная эскалация напряженности с 30 марта, когда было объявлено «пасхальное» перемирие.
В результате столкновений с обеих сторон есть жертвы. В частности, погибли 4 мирных дончанина. Кроме того, регулярным обстрелам подвергается Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает питьевой водой более 400 тыс. человек.
При этом, как заявили в МИД РФ, Киев не желает вести диалог с ДНР и ЛНР, а занимается «скандированием политических лозунгов и выдвижением оторванных от реальности претензий, основанных на извращенных трактовках Минских договоренностей».
МИД РФ: «Призываем Киев перестать отыгрываться на жителях Донбасса за свои внутриполитические провалы и вспомнить о том, что путь к миру в регионе лежит через реализацию Минских соглашений в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска».
Ранее власти ДНР заявили, что им удалось «сорвать изначальный план Киева укрепиться на господствующих высотах и войти в Горловку». По данным ДНР, за минувшие сутки украинские военные обстреляли девять населенных пунктов. Было выпущено 11 артиллерийских снарядов и более 100 мин, применялись все виды гранатометов и стрелкового оружия.
В результате столкновений с обеих сторон есть жертвы. В частности, погибли 4 мирных дончанина. Кроме того, регулярным обстрелам подвергается Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает питьевой водой более 400 тыс. человек.
При этом, как заявили в МИД РФ, Киев не желает вести диалог с ДНР и ЛНР, а занимается «скандированием политических лозунгов и выдвижением оторванных от реальности претензий, основанных на извращенных трактовках Минских договоренностей».
МИД РФ: «Призываем Киев перестать отыгрываться на жителях Донбасса за свои внутриполитические провалы и вспомнить о том, что путь к миру в регионе лежит через реализацию Минских соглашений в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска».
Ранее власти ДНР заявили, что им удалось «сорвать изначальный план Киева укрепиться на господствующих высотах и войти в Горловку». По данным ДНР, за минувшие сутки украинские военные обстреляли девять населенных пунктов. Было выпущено 11 артиллерийских снарядов и более 100 мин, применялись все виды гранатометов и стрелкового оружия.
Комментарии