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    МИД РФ призвал Киев «перестать отыгрываться на жителях Донбасса за свои провалы»

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    МИД РФ призвал Киев «перестать отыгрываться на жителях Донбасса за свои провалы»

    МИД РФ призвал Киев «перестать отыгрываться на жителях Донбасса за свои провалы»

    В МИД РФ выразили обеспокоенность в связи с ожесточенными столкновениями в районе Горловки.

    Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на то, что в последние дни в Донбассе наблюдается самая серьезная эскалация напряженности с 30 марта, когда было объявлено «пасхальное» перемирие.

    В результате столкновений с обеих сторон есть жертвы. В частности, погибли 4 мирных дончанина. Кроме того, регулярным обстрелам подвергается Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает питьевой водой более 400 тыс. человек.

    При этом, как заявили в МИД РФ, Киев не желает вести диалог с ДНР и ЛНР, а занимается «скандированием политических лозунгов и выдвижением оторванных от реальности претензий, основанных на извращенных трактовках Минских договоренностей».

    МИД РФ: «Призываем Киев перестать отыгрываться на жителях Донбасса за свои внутриполитические провалы и вспомнить о том, что путь к миру в регионе лежит через реализацию Минских соглашений в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска».

    смотретьДесятки добровольцев копают оборонительные рвы для армии ДНР
    Десятки добровольцев копают оборонительные рвы для армии ДНР
    Ранее власти ДНР заявили, что им удалось «сорвать изначальный план Киева укрепиться на господствующих высотах и войти в Горловку». По данным ДНР, за минувшие сутки украинские военные обстреляли девять населенных пунктов. Было выпущено 11 артиллерийских снарядов и более 100 мин, применялись все виды гранатометов и стрелкового оружия.

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