Booking.com прокомментировал предложение о блокировке сервиса в РФ

Онлайн-сервис по бронированию отелей Booking.com отреагировал на предложение о блокировке ресурса на территории России. В компании заявили, что Booking.com только способствует развитию туризма в стране.
Представители сервиса отметили, что Booking.com помогает привлечь путешественников со всего мира в российские отели и тем самым развивает туристический бизнес в России.
Из сообщения Booking.com: «Booking.com способствует развитию туризма в России, привлекая путешественников со всего мира в российские отели. Мы помогаем развивать бизнес более 70,5 тысячи всевозможных объектов размещения, которые предлагают своим клиентам услуги по размещению в России через нашу платформу».
В компании добавили, что сервис предоставляет всем своим партнерам равные возможности для работы с путешественниками и при этом продвигает международный туризм, передает РИА Новости.
Напомним, ранее руководитель одного из российских туроператоров Сергей Войтович обратился в Министерство культуры с призывом запретить Booking.com на территории России в качестве ответа на западные санкции.
Минкульт поручил Ростуризму рассмотреть такую возможность. Сегодня в обоих ведомствах заявили, что выступают против блокировки, поэтому работе сервиса на территории России ничего не угрожает.
Booking.com — популярный сервис по поиску и бронированию гостиниц и другого жилья для туристов. Сервис принадлежит американской компании Priceline Group.
Из сообщения Booking.com: «Booking.com способствует развитию туризма в России, привлекая путешественников со всего мира в российские отели. Мы помогаем развивать бизнес более 70,5 тысячи всевозможных объектов размещения, которые предлагают своим клиентам услуги по размещению в России через нашу платформу».
В компании добавили, что сервис предоставляет всем своим партнерам равные возможности для работы с путешественниками и при этом продвигает международный туризм, передает РИА Новости.
Напомним, ранее руководитель одного из российских туроператоров Сергей Войтович обратился в Министерство культуры с призывом запретить Booking.com на территории России в качестве ответа на западные санкции.
Минкульт поручил Ростуризму рассмотреть такую возможность. Сегодня в обоих ведомствах заявили, что выступают против блокировки, поэтому работе сервиса на территории России ничего не угрожает.
Booking.com — популярный сервис по поиску и бронированию гостиниц и другого жилья для туристов. Сервис принадлежит американской компании Priceline Group.
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