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    В правительстве рассказали, когда будут снижены акцизы на бензин

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    В правительстве рассказали, когда будут снижены акцизы на бензин

    В правительстве рассказали, когда будут снижены акцизы на бензин

    В правительстве рассказали, когда будут снижены акцизы на бензин

    Снижение акцизов на бензин и дизельное топливо в России произойдет не позднее 1 июля 2018 года, рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.

    По словам Козака, ситуация на рынке стабилизируется в начале лета. Акцизы на дизтопливо снизят на 2 тысячи рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3 тысячи рублей, сообщает сайт Вести. Ru.

    По словам вице-премьера, правительство приняло такое решение, исходя из того, что с 2010 года акцизы на моторное топливо увеличились в 2,5 раза. «Это существенный фактор, который указывает на давление на нефтепродукты», — пояснил он.

    С начала года цены на бензин увеличились на 4,7%, а на дизтопливо — на 9%, то есть гораздо выше темпов инфляции. Рост цен на топливо объясняют тремя причинами — повышением акцизов, удорожанием нефти и укреплением рубля.

    смотретьСредняя розничная цена на бензин в РФ превысила 41 рубль
    Средняя розничная цена на бензин в РФ превысила 41 рубль
    На прошлой неделе Росстат сообщил, что средняя розничная цена бензина в России перевалила за 41 рубль.

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