На задержанных в Азовском море украинских рыбаков завели дела о браконьерстве

На украинских рыбаков, которых задержали российские пограничники, завели уголовные дела.
Теперь двоим жителей украинского Бердянска грозит ответственность по статье о браконьерстве, сообщает ТАСС.
Украинские рыбаки без документов были задержаны в акватории Азовского моря, когда на моторной лодке подошли к месту, где ранее установили незаконные сети. Сообщалось, что нарушители ловили краснокнижного русского осетра.
Помешали браконьерам сотрудники береговой охраны, которые патрулировали этот район.
Украинские рыбаки без документов были задержаны в акватории Азовского моря, когда на моторной лодке подошли к месту, где ранее установили незаконные сети. Сообщалось, что нарушители ловили краснокнижного русского осетра.
Помешали браконьерам сотрудники береговой охраны, которые патрулировали этот район.
Комментарии