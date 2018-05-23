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    На задержанных в Азовском море украинских рыбаков завели дела о браконьерстве

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    На задержанных в Азовском море украинских рыбаков завели дела о браконьерстве

    На задержанных в Азовском море украинских рыбаков завели дела о браконьерстве

    На украинских рыбаков, которых задержали российские пограничники, завели уголовные дела.

    Теперь двоим жителей украинского Бердянска грозит ответственность по статье о браконьерстве, сообщает ТАСС.

    Украинские рыбаки без документов были задержаны в акватории Азовского моря, когда на моторной лодке подошли к месту, где ранее установили незаконные сети. Сообщалось, что нарушители ловили краснокнижного русского осетра.

    Помешали браконьерам сотрудники береговой охраны, которые патрулировали этот район.

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