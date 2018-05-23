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    Новосибирский инженер создал инвалидную коляску, управляемую силой мысли: видео. изобретения, инвалиды, Новосибирск, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовосибирский инженер создал инвалидную коляску, управляемую силой мысли: видео

    Новосибирский инженер создал инвалидную коляску, управляемую силой мысли: видео

    1 комментарий
    • Фото: CaterWil / youtube.com
    Новосибирский инженер создал инвалидную коляску, управляемую силой мысли: видео

    Новосибирский инженер создал инвалидную коляску, управляемую силой мысли: видео

    Новосибирский инженер создал инвалидную коляску, управляемую силой мысли: видео
    • Фото: CaterWil / youtube.com

      • Инженер, выпускник Новосибирского государственного техуниверстета Иван Невзоров разработал систему управления инвалидной коляской-вездеходом, которая считывает сигналы головного мозга.

      По словам разработчиков, управляемая силой мысли коляска создавалась в первую очередь для парализованных от шеи до нижних конечностей людей, которые при этом имеют сохранный мозг, сообщается на странице НГТУ в Facebook.

      Первое тестирование коляски провели в апреле — видео было опубликовано в Сети. На кадрах видно, как мужчина в специальной «шапке» с электродами передвигает коляску, наклоняет и поворачивает ее. Более того, демонстрируется, как за счет гусеничной ленты вездеход для инвалидов может подниматься и спускаться по крутым лестницам и преодолевать бордюры.

      Отмечается, что компьютерная система преобразует сигналы головного мозга в набор команд: «стоп», «вперед/назад», «налево/направо», «включить/выключить фары» и «отклонить вперед/назад кресло». Создаваемые нейронами головного мозга импульсы через электроды «нейрошапки» поступают на обработку в компьютер, который, в свою очередь, активирует движение коляски. «Испытания доказали, что инвалидной коляской можно управлять при помощи импульсов головного мозга», — говорится в сообщении НГТУ.

      Разработчикам необходимо решить еще одну задачу — аварийное отключение коляски обездвиженным человеком в случае потери контроля. Инженер Иван Невзоров допускает, что эту команду может давать какое-то определенное моргание глаз.

      При выходе разработки на рынок стоимость такой коляски составит от 460 до 560 тысяч рублей.

      В планах Невзорова также создать аналогичную по программной системе многофункциональную кровать, сообщается в публикации.

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