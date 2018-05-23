Сотрудников Ленинградского зоопарка очаровал энергичный новорожденный пони

В Ленинградском зоопарке впервые показали породистого жеребенка.

Родившийся всего 11 дней назад пони из Ленинградского зоопарка уже развлекает публику. Сотрудники зверинца сняли видео, как счастливая мама Изюминка с гордостью выгуливает новорожденного.



Малыш уже окреп и, несмотря на юный возраст, резво скачет вокруг родителей. Работники зоопарка отмечают, что в породистом жеребенке уже чувствуется арабская кровь. Порода его мамы — арабо-пони. Он невероятно активный и любопытный. Общаться с сотрудниками начал, как только появился на свет.



Тем, кто хочет своими глазами увидеть ребенка звездной пары Изюминки и Труфальдино, работники зверинца дают подсказку: детеныш гуляет в утренние часы.