Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
24 мая, 09:00
ПМЭФ-2018: «Брэйн ринг». Спецвыпуск
    •  
    Сотрудников Ленинградского зоопарка очаровал энергичный новорожденный пони. Санкт-Петербург, животные, зоопарки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотрудников Ленинградского зоопарка очаровал энергичный новорожденный пони

    Сотрудников Ленинградского зоопарка очаровал энергичный новорожденный пони

    комментировать
    Сотрудников Ленинградского зоопарка очаровал энергичный новорожденный пони

    Сотрудников Ленинградского зоопарка очаровал энергичный новорожденный пони

    Сотрудников Ленинградского зоопарка очаровал энергичный новорожденный пони

      В Ленинградском зоопарке впервые показали породистого жеребенка.

      Родившийся всего 11 дней назад пони из Ленинградского зоопарка уже развлекает публику. Сотрудники зверинца сняли видео, как счастливая мама Изюминка с гордостью выгуливает новорожденного.

      Малыш уже окреп и, несмотря на юный возраст, резво скачет вокруг родителей. Работники зоопарка отмечают, что в породистом жеребенке уже чувствуется арабская кровь. Порода его мамы — арабо-пони. Он невероятно активный и любопытный. Общаться с сотрудниками начал, как только появился на свет.

      Тем, кто хочет своими глазами увидеть ребенка звездной пары Изюминки и Труфальдино, работники зверинца дают подсказку: детеныш гуляет в утренние часы.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru