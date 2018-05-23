В Петербурге покажут скафандры от-кутюр и лучшие образцы космического интерьера

В рамках Петербургского международного экономического форума открывается выставка «Космос. Истории людей», рассказывающая о бойцах невидимого фронта.

Тысячи людей и сотни предприятий работали на советскую космонавтику. Они разрабатывали дизайн скафандра, эмблему полета «Союз» — «Аполлон», готовили к взлету Белку и Стрелку, создавали интерьеры первых космических кораблей. Имена Королёва, Гагарина, Терешковой известны всему миру. Петербургская же выставка рассказывает о тех, без которых покорение космоса было бы невозможным. Некоторые предметы выставляются впервые.



Оказывается, за внешний вид советских космонавтов на орбите отвечали ленинградские дизайнеры. Мягкий космический муляж скафандра создавали на кафедре Мухинского училища в секретной лаборатории. Можно сказать, наши космические первопроходцы были одеты от-кутюр.



Кроме того, промышленные дизайнеры этого художественного училища искали для космонавтов такую форму инструментов, чтобы при изготовлении они получались элегантнее.



В 1967 году в обстановке секретности впервые провели фантастический эксперимент. Смоделировали в земных условиях полет на Марс для трех исследователей. На выставке выстроили модуль на 12 квадратов, в таком целый год жили испытатели. Документы аргументированно доказали, что люди долетят до Красной планеты.



Ирина Коган, куратор выставки: «В этом журнале записаны показатели всех участников эксперимента. За ними велось круглосуточное наблюдение, у них брались разнообразные анализы. Причем люди протягивали руку через окошко и таким образом у них брали кровь».



Удивительно точным дополнением стали работы представителей неокадемизма Тимура Новикова и Георгия Гурьянова, который не только был гитаристом в группе «Кино», но и писал картины на космические темы.



Корреспондент НТВ Павел Рыжков осмотрел звездные экспонаты.