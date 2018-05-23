Со дна Ладоги готовятся поднять носовую часть легендарной «Пурги»

Энтузиасты готовятся к сложной спецоперации в 5 километрах от берега самого большого озера Европы. Они намерены поднять на поверхность флагман Ладожской флотилии, защищавший подступы к Дороге жизни.

На Ладожском озере готовится уникальная операция. Водолаз из Белоруссии Игорь Матюк собирается поднимать носовую часть сторожевого корабля «Пурга». Он затонул в 1942-м после немецкой бомбежки примерно в 5 километрах от берега.



Фрагменты «Пурги» Игорь Матюк обнаружил еще в 2012 году. И сейчас при поддержке активистов организации «Помним всех поименно» водолаз заканчивает разрабатывать операцию по подъему массивного форштевня.



Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, энтузиасты не могут привлечь для подъема «Пурги» спецтехнику. Но они в любом случае обещают поднять артефакт этим летом и доставить его на мыс Осиновец.



Виктор Березняцкий, заведующий филиалом Центрального военно-морского музея «Дорога жизни», кандидат исторических наук: «Это корабль, который 12 сентября 1941 года доставил в район Осиновецкого маяка первые 700 тонн продовольствия. Он создавал проблемы для нашего противника, за ним охотились. Даже обещали высокую награду за его уничтожение».



Право на эту награду, к несчастью, получили 1 сентября 1942 года пилоты фашистских «Юнкерсов», задачей которых была как раз охота на «советский миноносец» — немцы так величали сторожевик «Пурга». Флагман флотилии возвращался на базу в Осиновец после того, как огнем с воды поддерживал Синявинскую наступательную операцию.



В руках Галины Савельевой, руководителя инфоцентра «Помним всех поименно» — списки потерь. 11 человек на борту погибли при бомбежке и тщетной борьбе за живучесть корабля, еще трое позже в госпиталях на берегу. Но подъем носовой части флагмана, уверены в общественной организации, — это достойная дань памяти всей Ладожской флотилии, заслуги которой переоценить невозможно.