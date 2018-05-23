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    Захарова рассказала гостям ЧМ-2018 о «манящей и пагубной» красоте россиянок

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    Захарова рассказала гостям ЧМ-2018 о «манящей и пагубной» красоте россиянок

    Захарова рассказала гостям <nobr>ЧМ-2018</nobr> о «манящей и пагубной» красоте россиянок

    Мария Захарова заявила, что некоторые страны развернули кампанию по запугиванию болельщиков перед чемпионатом мира по футболу.

    Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, на то, что организаторы кампании делают «все возможное и невозможное для того, чтобы либо отговорить, либо запугать людей».

    Так, в Великобритании рекомендуют фанатам не соревноваться с русскими при употреблении алкоголя, Украина, отметила Захарова, запугивает тем, что в России будут похищать людей, а в Норвегии выпустили брошюру, в которой есть изображение колючей проволоки на фоне стадионов. Больше же всего представителю МИД РФ понравилась аргентинская рекомендация опасаться красивых женщин в России.

    Впрочем, заявила Захарова, иностранные болельщики не обращают внимания на эту кампанию и активно подают документы в российские консульства, чтобы посетить матчи ЧМ-2018.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Чем сильнее антироссийская пропаганда в преддверии чемпионата мира, тем изумительнее будет реакция людей, которые не увидят ни колючей проволоки на стадионах и не поймут, почему их запугивают русскими женщинами, их особой красотой, манящей и пагубной».

    Захарова добавила, что в России с этой «манящей и пагубной» красотой сталкиваются каждый день.

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