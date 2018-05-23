После убийства многодетной матери полицию поселка Псебай проверит комиссия МВД

Комиссия центрального аппарата МВД отправлена на Кубань после жестокого убийства многодетной матери, которое произошло в поселке Псебай.
Завтра с жителями населенного пункта встретится старший помощник главы Следственного комитета России Игорь Комиссаров.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «ГУСБ МВД России проводит служебную проверку в связи с информацией о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей сотрудниками отдела МВД России по Мостовскому району Краснодарского края, повлекшим за собой совершение тяжкого преступления».
По словам Волк, для всестороннего изучения обстоятельств преступления на Кубань направлена комиссия из сотрудников ГУСБ, ГУУР, ГУОООП и Оперативного управления МВД России, чтобы тщательно изучить все имеющиеся материалы и оценить действия должностных лиц, в обязанности которых входит профилактическая работа с несовершеннолетними на этой территории.
Ирина Волк: «В случае выявления фактов нарушений законодательства и ведомственных нормативных актов виновные будут привлечены к ответственности».
В убийстве 40-летней Натальи Дмитриевой подозревают несовершеннолетнего школьника и его 20-летнего приятеля. По данным следствия, в ночь на 14 мая молодые люди увязались за женщиной, когда она уходила из кафе, по дороге они ее изнасиловали, а затем зверски убили.
У женщины остались пять детей. Это преступление вызвало широкий общественный резонанс. Глава поселка Псебай написал заявление об отставке по собственному желанию.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «ГУСБ МВД России проводит служебную проверку в связи с информацией о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей сотрудниками отдела МВД России по Мостовскому району Краснодарского края, повлекшим за собой совершение тяжкого преступления».
По словам Волк, для всестороннего изучения обстоятельств преступления на Кубань направлена комиссия из сотрудников ГУСБ, ГУУР, ГУОООП и Оперативного управления МВД России, чтобы тщательно изучить все имеющиеся материалы и оценить действия должностных лиц, в обязанности которых входит профилактическая работа с несовершеннолетними на этой территории.
Ирина Волк: «В случае выявления фактов нарушений законодательства и ведомственных нормативных актов виновные будут привлечены к ответственности».
В убийстве 40-летней Натальи Дмитриевой подозревают несовершеннолетнего школьника и его 20-летнего приятеля. По данным следствия, в ночь на 14 мая молодые люди увязались за женщиной, когда она уходила из кафе, по дороге они ее изнасиловали, а затем зверски убили.
У женщины остались пять детей. Это преступление вызвало широкий общественный резонанс. Глава поселка Псебай написал заявление об отставке по собственному желанию.
Комментарии