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    Великобритания становится «кокаиновой столицей» Европы

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    Великобритания становится «кокаиновой столицей» Европы

    Великобритания становится «кокаиновой столицей» Европы

    В ближайшем будущем Великобритании может превратиться в «кокаиновую столицу» Европы, заявил замминистра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.

    Уоллес отметил, что с развитием коммуникационных технологий у торговцев наркотиками появилось много новых возможностей: они получили безопасную среду для общения и могут быстро заводить связи. А распространение технологий шифрования позволяет им избавляться от промежуточных этапов на пути к покупателю, сообщает BBC.

    Бен Уоллес, замминистра внутренних дел по вопросам безопасности: «Молодые люди сегодня могут легко заказать наркотики, а у банд — албанских, сербских или даже местных — появилась возможность поставлять большие количества прямо к порогу».

    По словам Уоллеса, особенно популярен в Британии кокаин. Так, Лондон стабильно входит в четверку европейских городов с наиболее высоким потреблением кокаина, а Бристоль занимает шестое место по его употреблению — ежедневно в этом городе уходит 754,7 миллиграммов кокаина на тысячу человек. Кокаин, по статистике ООН, употребляют около 2,25% взрослого населения Англии и Уэльса. В Шотландии цифра чуть выше — 2,5%.

    При этом Уоллес подчеркивает, что потребление кокаина растет не только в городах, но и в деревнях. Из-за этого в стране повсеместно повышается уровень преступности, происходит передел сфер влияния между бандами, занятыми в наркотрафике.

    Между тем английские газеты уже давно пишут об эпидемии насилия. По официальным данным, только на улицах Лондона с начала года убиты более 65 человек. По этому показателю британская столица обошла Нью-Йорк и Москву.

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