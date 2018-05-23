Глава Госдепа заявил о гордости работой по противостоянию России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действующая американская администрация более активно противостоит России, чем предыдущая.
Выступая в Конгрессе, Помпео отметил, что гордится работой, проделанной нынешней администрацией.
Майк Помпео, госсекретарь США: «Я очень горжусь работой по противостоянию России, которую проделала эта администрация. Она на световые года превосходит работу, проделанную предыдущей администрацией».
Также он заявил, что сегодня Россия «бросает вызовы стратегическим интересам» США, передает CBS News.
Кроме того, Помпео заявил, что Белый дом «не потерпит вмешательства России в выборы», которые пройдут в США в этом году. В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, на которых будут избраны 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора. Также пройдут выборы губернаторов в нескольких штатах.
Отметим, что ранее Дональд Трамп не раз заявлял, что более жестко относится к России, чем его предшественники, в том числе Барак Обама. При этом 45-й президент США подчеркивал, что хотел бы поладить с Москвой.
Майк Помпео, госсекретарь США: «Я очень горжусь работой по противостоянию России, которую проделала эта администрация. Она на световые года превосходит работу, проделанную предыдущей администрацией».
Также он заявил, что сегодня Россия «бросает вызовы стратегическим интересам» США, передает CBS News.
Кроме того, Помпео заявил, что Белый дом «не потерпит вмешательства России в выборы», которые пройдут в США в этом году. В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, на которых будут избраны 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора. Также пройдут выборы губернаторов в нескольких штатах.
Отметим, что ранее Дональд Трамп не раз заявлял, что более жестко относится к России, чем его предшественники, в том числе Барак Обама. При этом 45-й президент США подчеркивал, что хотел бы поладить с Москвой.
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