СК проверяет информацию о пенсионере, три дня пролежавшем на чердаке больницы

Следственный комитет по Новгородской области проводит проверку по факту сообщений в СМИ о действиях сотрудников больницы «Азот», которые несколько дней не могли обнаружить в медицинском учреждении
72-летнего мужчину.
Пенсионер поступил в больницу с подозрением на инсульт. Как рассказали местному порталу «Ваши новости» родные мужчины, они привезли Николая Изюмова в клинику и проводили до палаты, обещая навестить завтра. На следующий день пенсионера в палате не обнаружили и начали расспрашивать персонал.
По словам супруги Изюмова, никто из медсестер и дежурных врачей не был в курсе, куда делся пациент. Женщину успокаивали тем, что ее муж «вышел покурить» и скоро вернется. Через несколько часов Изюмова начала активные поиски, но, по ее рассказу, столкнулась с полным равнодушием. Например, женщина требовала у охраны доступ к записям камер наблюдения, однако ей объяснили, что камеры — в кабинете главного врача, а он будет на работе только в понедельник.
Не добившись помощи от медперсонала, семья обратилась в полицию. Правоохранители, в свою очередь, попросили помощи у волонтеров. Были организованы поиски: полицейские прочесывали окрестности — подъезды, подвалы, заброшенные здания. На следующий день руководители больницы разрешили родственникам осмотреть все помещения — подвалы, лестницы, пожарные выходы, которые, по словам Изюмовой, в нарушение правил оказались закрыты. Родные хотели подняться на чердак, однако сантехник заверил, что все двери там закрыты на ключ.
На четвертые сутки супруге позвонили из больницы и сообщили, что нашли Николая Изюмова. Его обнаружил сантехник, который все-таки отправился на чердак проверять систему отопления, так как в одном из корпусов отключились батареи. Рядом с перекрытым вентилем подачи воды он нашел истощенного и обезвоженного пожилого человека.
Как рассказал изданию сам Николай Изюмов, на следующий день после госпитализации он вышел в коридор встречать жену, заблудился, решил подняться по другой лестнице и попал на чердак. Там ему стало плохо. Периодически приходя в сознание, пенсионер бродил в темноте, не понимая, как выбраться. Когда его окончательно одолела жажда, он нашел трубу и начал слизывать с нее конденсат. Потом перекрыл систему, чтобы снова накопить воды, тем самым отключив отопление в больнице. Это его и спасло.
На сайте СК РФ по Новгородской области сообщается, что следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам будет принято процессуальное решение. Внутреннюю проверку также проведет и региональный Минздрав.
По словам супруги Изюмова, никто из медсестер и дежурных врачей не был в курсе, куда делся пациент. Женщину успокаивали тем, что ее муж «вышел покурить» и скоро вернется. Через несколько часов Изюмова начала активные поиски, но, по ее рассказу, столкнулась с полным равнодушием. Например, женщина требовала у охраны доступ к записям камер наблюдения, однако ей объяснили, что камеры — в кабинете главного врача, а он будет на работе только в понедельник.
Не добившись помощи от медперсонала, семья обратилась в полицию. Правоохранители, в свою очередь, попросили помощи у волонтеров. Были организованы поиски: полицейские прочесывали окрестности — подъезды, подвалы, заброшенные здания. На следующий день руководители больницы разрешили родственникам осмотреть все помещения — подвалы, лестницы, пожарные выходы, которые, по словам Изюмовой, в нарушение правил оказались закрыты. Родные хотели подняться на чердак, однако сантехник заверил, что все двери там закрыты на ключ.
На четвертые сутки супруге позвонили из больницы и сообщили, что нашли Николая Изюмова. Его обнаружил сантехник, который все-таки отправился на чердак проверять систему отопления, так как в одном из корпусов отключились батареи. Рядом с перекрытым вентилем подачи воды он нашел истощенного и обезвоженного пожилого человека.
Как рассказал изданию сам Николай Изюмов, на следующий день после госпитализации он вышел в коридор встречать жену, заблудился, решил подняться по другой лестнице и попал на чердак. Там ему стало плохо. Периодически приходя в сознание, пенсионер бродил в темноте, не понимая, как выбраться. Когда его окончательно одолела жажда, он нашел трубу и начал слизывать с нее конденсат. Потом перекрыл систему, чтобы снова накопить воды, тем самым отключив отопление в больнице. Это его и спасло.
На сайте СК РФ по Новгородской области сообщается, что следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам будет принято процессуальное решение. Внутреннюю проверку также проведет и региональный Минздрав.
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