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    В работе Instagram произошел сбой

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    В работе Instagram произошел сбой

    В работе Instagram произошел сбой

    Пользователи со всего мира сообщают о неполадках в работе Instagram.

    По данным сервиса Downdetector, фиксирующего сообщения о неполадках, пользователи жалуются на проблемы с загрузкой новостей и входом в свои аккаунты. Также поступают жалобы на «белый экран».

    Больше всего жалоб на сбой приходит из Европы. В России эпицентр сбоев расположен в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах. Кроме того, проблемы возникли у жителей Урала и Дальнего Востока.

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