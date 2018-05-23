В работе Instagram произошел сбой

Пользователи со всего мира сообщают о неполадках в работе Instagram.
По данным сервиса Downdetector, фиксирующего сообщения о неполадках, пользователи жалуются на проблемы с загрузкой новостей и входом в свои аккаунты. Также поступают жалобы на «белый экран».
Больше всего жалоб на сбой приходит из Европы. В России эпицентр сбоев расположен в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах. Кроме того, проблемы возникли у жителей Урала и Дальнего Востока.
Больше всего жалоб на сбой приходит из Европы. В России эпицентр сбоев расположен в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах. Кроме того, проблемы возникли у жителей Урала и Дальнего Востока.
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